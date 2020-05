“Leggi economiche scritte male apposta”/ Gola profonda vs Governo “Soldi non ci sono”

Pubblicità

Dalla tenuta del Governo alle leggi economiche, passando per il caso Dpcm: il capo gabinetto dell’esecutivo, in cima alle classifiche con il libro-confessione “Io sono il potere”, ha rotto il silenzio ai microfoni di Libero. L’uomo, la cui identità non è stata ancora rivelata, ha fatto il punto della situazione sulla gestione dell’emergenza coronavirus e lo scenario è decisamente ben delineato, non senza spunti polemici. Basti pensare al continuo utilizzo di Dpcm da parte del premier Conte, che ha spesso provocato dure reazioni da parte dei costituzionalisti: la gola profonda di Palazzo Chigi ha spiegato che il giurista ricorre a questa tipologia di emanazione semplicemente perché non passa al vaglio della Ragioneria Generale dello Stato, della Presidenza della Repubblica e del Parlamento.

E non solo: «Quanto al vulnus costituzionale, un presidente emerito della Consulta disposto a darti ragione si trova sempre. Del resto, ormai sono così tanti…». Il capo gabinetto dell’esecutivo ha poi messo in risalto che Giuseppe Conte non si fida più di nessuno – «galleggia aggrappato a una tavola di legno, circondato da squaletti» – anche se dovrebbe preoccuparsi principalmente di due “player” come Chiesa e Usa: «Errori come quelli compiuti sull’interruzione delle celebrazioni liturgiche e sulla liberazione di Silvia Romano, o Aisha come preferisce farsi chiamare ora, possono costare cari».

CAPO GABINETTO DELL’ESECUTIVO VS GOVERNO: “LEGGI ECONOMICHE SCRITTE MALE APPOSTA”

Il capo gabinetto dell’esecutivo ha poi sottolineato che il Governo è un sopravvissuto tra i sopravvissuti: senza speranza a gennaio, è stato tenuto in vita dall’emergenza sanitaria e dall’emergenza economica. «Ora sta in piedi perché non saprebbe da quale parte cadere. Non c’è alternativa, è questo il fattore C. Conte, intendo», il commento tranchant della gola profonda. Altrettanto netta la presa di posizione sulle diciotto commissioni di esperti istituite: «Ad accontentare famigli e questuanti, a mostrare al popolo che si fa sempre qualcosa, a confondere le responsabilità, a verniciare i poteri speciali con una legittimazione (talvolta presunta) di carattere tecnico, professionale o scientifico».

E dal racconto del capo gabinetto dell’esecutivo emerge un altro dato a dir poco preoccupante: a suo avviso, molte leggi economiche che funzionano male – basti pensare ai 400 miliardi di aiuti alla popolazione che la maggioranza non aveva – sono state scritte con l’obiettivo di «non spendere, o spendere meno, soldi che era necessario promettere anche se in realtà non si possono erogare perché non ci sono». E perché gli aiuti non sono partiti o lo hanno fatto in ritardo? «Perché l’amministrazione pubblica paga vent’anni di dequalificazione. Di fronte a un’emergenza, svela le sue fragilità. Come un anziano con pregresse patologie, difficile dire se si è ammalato con o per coronavirus».



