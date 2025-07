Legnago, casi di violenze, bullismo e inciviltà come i maranza che entrano in chiesa e bestemmiano durante la Messa senza che nessuno riesca a fermarli

C’è una nuova, triste “moda” che sta prendendo piede a Legnago, in provincia di Verona, dove si registrano sempre più episodi di molestie verbali, violenze e bullismo. Alcuni maranza entrano in chiesa – in alcuni casi perfino in bicicletta – e bestemmiano durante la Messa, per poi scappare.

L’ultimo episodio risale a un paio di settimane fa e a denunciarlo è stato il parroco che stava celebrando la funzione, don Maurizio Guarise. Il sacerdote, intervistato da L’Arena, ha precisato che si tratta del secondo caso a cui ha assistito personalmente. Negli ultimi mesi, però, ce ne sono stati altri: è accaduto, ad esempio, anche quando non c’era alcuna Messa in corso, ma solo fedeli raccolti in preghiera.

Il parroco ha raccontato di aver visto un giovane entrare, bestemmiare e poi fuggire, rincorso da un parrocchiano che però non è riuscito a fermarlo. Pare inoltre che anche una ragazza sia entrata in chiesa rendendosi protagonista di comportamenti inadeguati e irrispettosi verso un luogo sacro.

I maranza si sono fatti notare anche per l’uso della scalinata del Duomo di Legnago come rampa per acrobazie in bicicletta, persino durante la Messa. Per questo il parroco si è rivolto al sindaco Paolo Longhi, che ha dedicato un post a questa vicenda.

L’APPELLO DEL SINDACO DI LEGNAGO

Il sindaco ha definito questa moda “inquietante”, ma ha citato anche episodi di violenza e molestie verbali. Un ragazzo, ad esempio, ha riportato una grave ferita a un occhio, per la quale dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. Inoltre, una madre ha denunciato molestie subite da una ragazza all’uscita della stazione: «Anche in questo caso – ha spiegato Longhi – i responsabili sarebbero giovani di origine magrebina».

E poi ci sono i maranza che bestemmiano in chiesa, «un gesto di profonda inciviltà e disprezzo per ogni forma di convivenza». Il sindaco ha chiarito di non essere razzista, sottolineando che una delle vittime di bullismo è figlio di un marocchino. La questione, dunque, non è etnica, ma di rispetto e di ordine sociale: «Qualcosa si è rotto – o forse non ha mai funzionato – e dobbiamo capire dove e perché».

Longhi ha aggiunto di non poter chiedere di più alle forze dell’ordine, ma di aspettarsi invece «una presa di responsabilità da parte della comunità magrebina», perché la situazione è «molto grave» e non può essere ignorata. Per questo il sindaco di Legnago è arrivato a chiedere aiuto anche alla comunità islamica.