Legnano, ipnotizzato e operato al cervello/ Niente anestesia: “Non ha sentito dolore”

Un uomo è stato operato al cervello senza anestesia a Legnano. Il paziente, un 69enne, è stato “solo” ipnotizzato. In Italia sono rari i casi di utilizzo di questa tecnica in neurochirurgia, infatti esistono solo tre pubblicazioni. Ma ora tra questi casi c’è anche quello di Piero De Bernardi. Fino a mercoledì non riusciva a muovere la gamba e il braccio sinistro per una paresi, causata da un ematoma nel lato destro del cranio. Dopo l’operazione chirurgica riesce a camminare senza problemi. E non aveva nessuna anestesia da smaltire, visto che è stato operato sotto ipnosi. «Mentre mi operavano, ho sentito i rumori dei ferri, ho sentito l’acqua che scorreva dentro la testa, ma non ho avvertito dolore, se non un attimo, come l’anestesia dal dentista», ha raccontato al Corriere della Sera. È stato il neurochirurgo Andrea Cividini, 37 anni, a indurlo nello stato di trance. Si sta diplomando al “Centro italiano ipnosi clinico sperimentale” di Torino. Faceva le veci dell’anestesista, comunque presente in via precauzionale, mentre il primario Roberto Stefini aspirava l’ematoma.

LEGNANO, IPNOTIZZATO E OPERATO AL CERVELLO

Lo stesso primario era scettico, ma ora non lo è più. «Grazie a questo metodo, al paziente non sono state somministrate terapie anestetiche o antidolorifiche», ha dichiarato Roberto Stefini al Corriere della Sera. Ora dunque pensano di ripeterne l’uso dell’ipnosi nei pazienti idonei. Per capire se il 69enne lo fosse, Andrea Cividini gli ha fatto tre sedute propedeutiche. «Per vedere se andava in trance e per verificare con l’encefalogramma se il cervello sviluppava le onde dell’ipnosi», ha spiegato. Durante l’operazione chirurgica il paziente ha mostrato fastidio solo quando è stata separata la pelle dalle ossa. Solo a quel punto il primario ha optato per una piccola anestesia locale. «Quello che ho fatto con il paziente è stato riportarlo a quel luogo sicuro e di benessere che ognuno di noi ha dentro di sé. Un ricordo in grado di fargli sviluppare la capacità di non sentire dolore», ha raccontato Cividini.

