Legno/ Video, “Spaccotutto” è il nuovo singolo del duo mascherato toscano

Il duo mascherato dei Legno è tornato con un nuovo singolo, ”Spaccotutto”, uscito venerdì 28 maggio. La canzone farà parte del nuovo progetto discografico al quale stano lavorando attualmente i due musicisti toscani, mentre è già stato girato il videoclip ufficiale, pubblicato in anteprima esclusiva sul sito di Billboard Italia in contemporanea all’uscita del brano.

I Legno ne hanno parlato con queste parole: ”E’ un brano che sottolinea quanto sia difficile trovare il giusto equilibrio per stare bene con noi stessi. Quando le cose si mettono male, ci chiediamo se sia giusto spaccare tutto per poter ricostruire”. Intanto Spaccotutto è stato inserito nelle playlist di Spotify New Music Friday e Indie Italia, su Apple Music invece in New Music Daily e Super Indie, ma anche su Amazon Music in Novità Indie Italiano, Novità del momento, Le migliori novità ed Esplosione Indie.

Chi sono i Legno

Legno è un progetto indipendente composto da due ragazzi la cui identità è sconosciuta per via della loro abitudine di portare sempre maschere sul volto. Iniziano a fare musica nel 2018 quando pubblicano i loro primi tre singoli (”Sei la mia droga”, ” Tu chiamala estate” e ”Mi devasto di thè”) per l’etichetta discografica Matilde Dischi. ”Sei la mia droga” viene subito inserita nella playlist Scuola Indie di Spotify facendo aumentare la popolarità del duo toscano, che nel 2019 pubblica il primo album ”Titolo album” e parte in tour con il resto del gruppo (Fabio Zini alla chitarra e Marco Floridi alla batteria).

E’ il singolo ”Affogare”, uscito nel settembre del 2019, che fa ottenere ai Legno ulteriori riscontri positivi sia in streaming che in radio. Prima di rilasciare il loro secondo album, escono i pezzi ”Casa de papel”, ”Instagrammare”, questo in collaborazione coi Rovere che scala le classifiche MTV fino a diventare uno dei video più trasmessi nel luglio del 2020, e ”Hollywood” con Wrongonyou. Il 27 novembre 2020 arriva così il secondo progetto discografico ”Un altro album”, assieme a un fumetto con protagonisti i due cantanti.





