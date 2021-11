Lei è la mia follia, Rai 2/ Un thriller per animare il pomeriggio

Lei è la mia follia, film su Rai 2 diretto da Colyn Theys

Lei è la mia follia è un film di genere thriller del 2017 di produzione americana, va in onda su Rai 2 oggi, 7 novembre 2021, a partire dalle ore 15,45. La regia è di Colyn Theys e gli interpreti sono: Cinthya Gibb, Saxon Sharbino, Alexis Lariviere, Luke Slattery, Gillian Rose. Sono diversi i momenti intensi all’interno di un film che presenta i classici punti di domanda che arrivano dai film per il piccolo schermo. Un budget ristretto non ha permesso al regista di premiare comunque un buon cast che è riuscito a reggere in piedi dall’inizio alla fine.

Lei è la mia follia, trama

La pellicola Lei è la mia follia è incentrata sulla vita di un’adolescente di nome Laura, che conduce una vita tranquilla, attorniata da amici fidati e un ragazzo che la adora. Il giorno del diciottesimo compleanno della ragazza, i due fidanzatini decidono di regalarsi una gita in barca, purtroppo però, la giornata assumerà dei contorni diversi da quelli che speravano, infatti, mentre sono in acqua, all’improvviso compare uno squalo che si scaglia contro il fidanzato Nick e lo uccide.

La fortuna vuole che Laura evita la stessa sorte grazie al tempestivo intervento di un giovane di nome Bruce, appena tornato dal college, che salva Laura facendola salire a bordo della sua nave. I poco tempo il ragazzo diventerà un eroe e tutti i media si occupano di lui, decantando le sue lodi di salvatore. La ragazza, se pu ancora fragile ed emotivamente scossa, si lascia andare ad una relazione con lui, ma ben presto, si rende conto di non essere ancora pronta a superare la morte del suo fidanzato e decide di troncare con lui. Bruce, purtroppo, non accetterà felicemente la decisione di lei, di conseguenza, da eroe si trasforma in uno spietato stalker, pronto a tutto pur di soddisfare il bisogno ossessivo nei confronti della ragazza.

