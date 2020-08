Lei è la mia pazzia/ Su Rai 2 il film con Julia Blanchard (oggi, 1 agosto 2020)

Lei è la mia pazzia va in onda su Rai 2 per la prima serata di oggi, sabato 1 agosto, a partire dalle ore 21:05. Si tratta di una pellicola televisiva realizzata nel 2020 negli Stati Uniti d’America distribuita con titolo originale Stalker’s Prey 2. La regia di questa pellicola è stata affidata a Colin Theys con soggetto e sceneggiatura scritti dallo stesso regista mentre nel cast sono presenti Julia Blanchard, Felicity Mason, Jackson Dockery, Sarah Wisser, Houston Stevenson, Brayson Goss, Sarah Minor e Michelle Patnode.

Lei è la mia pazzia, la trama del film

Ecco la trama di Lei è la mia pazzia. In una cittadina americana ubicata sulla costa dell’Oceano Pacifico una ragazza di nome Alison insieme a suo fratellino Kevin starilassandosi in spiaggia ed in particolar modo stanno nuotando a pochi metri dal bagnasciuga. Ad un certo punto i due si rendono conto che nelle loro prossimità c’è un pericoloso squalo che sembra pronto ad attaccarli ed ucciderli con un solo boccone. Fortunatamente riescono a salvarsi grazie al repentino salvataggio che viene messo in atto da un uomo di nome Daniel che per puro caso si trovava a passare nella zona.

La ragazza e il proprio fratellino sono molto felici di quanto fatto da Daniel ma al tempo stesso rimangono piuttosto perplessi sul suo modo di fare e soprattutto sulle tante avventure che sembrano aver caratterizzato la sua esistenza. Per sdebitarsi per quanto fatto la ragazza decide di portare a casa da sua madre Diana Daniel affinché possa quantomeno essere ringraziato. Diana è felicissima di quanto ha fatto quel ragazzo anche perché lo reputa un vero e proprio che ha voluto mettere a rischio la propria vita per salvare quella di due perfetti sconosciuti.

Insomma Daniel diventa ben presto una sorta di eroe per tutto il quartiere dove abita Alison con la sola eccezione del ragazzo di quest’ultima il quale inizia a nutrire dei dubbi sull’atteggiamento di Daniel soprattutto sulle sue storie che non sembrano avere un fondo di verità. Poco alla volta Daniel diventa una sorta di familiare aggiunto all’interno della casa di Diana insinuando pericolosamente un atteggiamento che ben presto porterà problematiche enormi nel contesto familiare. Questo modo di fare estremamente pericoloso viene notato anche da Alison la quale seppur tardivamente inizia a dare credito alle parole pronunciate dal suo fidanzato. Purtroppo la situazione nel frattempo è peggiorata enormemente e Daniel è diventato sempre più prepotente e pronto a far valere la sua volontà nei confronti degli altri componenti della famiglia che saranno ben presto a rischio come del resto anche la vita della stessa Alison.

© RIPRODUZIONE RISERVATA