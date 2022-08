Lei è sempre la mia follia/ Su Rai 2 il film con Leigha Spinnott

Lei è sempre la mia follia, film di rai 2 diretto da Colin Theys

Lei è sempre la mia follia sarà trasmesso oggi, venerdì 12 agosto, su Rai 2 a partire dalle ore 21.20. Si tratta di un thriller di Colin Theys intitolato, opera del 2021, con la partecipazione di Houston Stevenson, Leigha Sinnott, Matthew Crawley e Hannah Jane McMurray, cast rinnovato rispetto al prequel girato da Theys quattro anni prima. Il primo episodio della saga dedicata a Kane, girato nel 2017, si intitola Lei è la mia follia e il sequel del 2020, Lei è la mia pazzia. Tutti gli episodi hanno sempre come protagonisti l’oceano, gli squali e un killer squilibrato, che prima aiuta e poi attacca le sue vittime.

Stevenson, attore canadese scomparso prematuramente, era una giovane promessa del cinema statunitense messo in luce soprattutto dalla sua interpretazione nell’ultimo capitolo della saga Predators Returns, dove aveva recitato al fianco degli altri attori principali di questo film, Leigha Spinnott (vista precedentemente in Romeo&Juliet Killers e in Martin Eden), Matthew James Crawley (apprezzato in Super8 e comparsa in Dawson Creek) e Hanna McMurray (conosciuta in Law and Order).

Lei è sempre la mia follia, la trama del film

Leggiamo la trama di Lei è sempre la mia follia. L’assassino Bruce Kane cambia identità e si trasferisce in Nuoiva Zelanda, a Foxton Island, dove si fa chiamare David Burqe. Qui sotto mentite spoglie lavora come ricercatore oceanografico e riesce a salvare la vita alla giovane Cortney, che durante una spedizione notturna in barca con i suoi amici, viene attaccata dagli squali.

Subito dopo il salvataggio, tra i due nasce una relazione, ma la ragazza si rende ben presto conto che qualcosa non va nel suo nuovo amico Kane. Prova così a prendere le distanze, cosa che non si rivelerà affatto facile da mettere in pratica…

