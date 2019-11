Leiji Matsumoto malore/ Come sta? Forse un ictus per il papà di Capitan Harlock

Grave malore per Leiji Matsumoto, il papà di Capitan Harlock, arrivato in Italia nelle scorse ore per la proiezione di Galaxy Express 999 – The Movie. Il maestro giapponese del fumetto, 82 anni, è stato colto da un improvviso malore menetre si trovava presso il Cinema Massimo di Torino dove si sarebbe dovuta svolgere la proiezione del citato film, fissata per le ore 21. Alle 19, il maestro avrebbe dovuto incontrare i fans per rispondere alle loro domande e per qualche foto ricordo. Il malore che lo ha colpito improvvisamente, però, ha fatto saltare tutto. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasfortato d’urgenza Leiji Matsumoto a Le Molinette di Torino dove è stato sottoposto ai primi accertamenti. Le prime indiscrezioni parlano di un probabile ictus per il fumettista le cui condizioni sarebbero gravi anche se, per il momento, non ci sono notizie ufficiali.

Leiji Matsumoto, arrivato in Italia giovedì scorso su invito dell’Associazione Culturale Leiji Matsumoto, che per celebrare il 40esimo anniversario della prima puntata di Capitan Harlock ha organizzato un’apposita rassegna, aveva un’agenda fitta di impegni. Ieri, prima dell’incontro con i fans e della partecipazione alla proiezione del film Galaxy Express 999 – The Movie, in mattinata, aveva partecipato ad un incontro sul design con gli studenti dello Iaad al Mercato Centrale. Dopo qualche ora di riposo, nonostante avesse cominciato ad accusare i primi segni di stanchezza, aveva deciso di presentarsi comunque presso il Cinema Massimo di Torino per incontrare i suoi fans che lo attendavano con ansia. Il malore che ha colpito il maestro dei fumetti ha lasciato con il fiato sospeso tutti i suoi fans che sperano di poter, presto, ricevere informazioni rassicuranti sul suo stato di salute. Per ora, purtroppo, le prime informazioni non sono buone.



