Leila Shervani è fidanzata?/ Tutto tace, sui social con la sorella Sara “Vi auguro..”

Leila Shervani è l’ospite della puntata “Via dei Matti numero 0”, il programma di Stefano Bollani e Valentina Cenni in onda oggi, martedì 13 aprile, alle 20.20 su Raitre. Violoncellista italiana di origine italo-persiana nata a Roma nel 1992 che ha mosso i primi passi nel mondo della musica grazie alle lezioni del padre Mike, anche lui violoncellista, Leila condivide la sua passione per la musica con la sorella Sara che, tuttavia, ha scelto di dedicarsi allo studio del pianoforte. Oltre ad essere due musiciste affermate e molto conosciute, le sorelle Shervani sono due giovani ragazze innamorate della vita che, sui social, si mostrano spesso insieme sfoggiando il loro meraviglioso sorriso. “Quello che vi auguro è di trovare qualcuno nella vita che vi faccia ridere quanto mia sorella”, ha scritto Leila su Instagram pubblicando una foto in cui sorride insieme a Sara.

Leila Shervani, vita privata top secret: il padre l’unico uomo della sua vita?

Leila Shervani è innamorata? Oltre ad amare la musica, sembra che l’unico uomo, nella vita della violoncellista sia il padre a cui, in occasione della Festa del papà, ha dedicato un messaggio pubblicando su Instagram una foto della sua infanzia. “Buona festa del papà al papà più paziente del mondo”, ha scritto Leila nella didascalia che accompagna la foto in cui lei, ancora bambina, prova a suonare lo strumento con l’aiuto del padre Mike. Molto attiva sui social, la Shervani pubblica foto e video della sua carriera o della sua vita quotidiana mostrandosi in compagnia degli amici e della famiglia. Nessun indizio, dunque, che faccia pensare alla presenza di un fidanzato nella vita di Leila Shervani che sempre concentrata sulla sua carriera musicale.

