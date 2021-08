Leila Shirvani/ La violoncellista attivista vincitrice di 30 premi internazionali

Leila Shirvani è una violoncellista di origini anglo-persiane, attivista che in passato ha sostenuto cause ambientaliste e animaliste. Nata e cresciuta a stretto contatto con la musica, Leila a soli sei anni vince il Concorso “S.Cecilia” di Napoli. E’ solo la prima vittoria per questa talentuosa ragazzina nata da genitori violoncellisti e allieva di padre Mike. Non si contano i premi e i riconoscimenti vinti durante la sua carriera: circa 30 concorsi tra Premi Nazionali ed Internazionali. Non solo, la Shirvani detiene anche un importantissimo privata: è stata la prima violoncellista a suonare a soli 11 anni alla London Music Competition.

Una carriera unica e straordinaria quella di Leila che è stata premiata anche dal presidente della repubblica Giorgio Napolitano con una medaglia al valore. Tra i premi ricevuti segnaliamo anche: il Premio concorso internazionale “Città di Valentino” di Castellaneta (TA) e la partecipazione ad un recital al Quirinale trasmesso in diretta su RAI Radio 3.

Leila Shirvani, la biografia della violoncellista

Nel 2013 Leila Shirvani ha conseguito la laurea in “Cello Performance” presso la University of West London e successivamente si è specializzata con il titolo accademico Fellow of the London College of Music. Poco dopo ha proseguito gli studi presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia dove ha studiato col Maestro Sollima. Dopo la laurea conseguita presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia ha ricevuto anche un importante premio per il suo impegno costante venendo eletta la miglior allieva dei Corsi strumentali di Perfezionamento dell’Accademia Nazionale di S.Cecilia.

Che dire un curriculum di tutto rispetto quello della giovane violoncellista che ha lavorato con grandissimi artisti del calibro di: Giovanni Sollima, Paolo Fresu, Monica Leskovar, Zakhar Bronn, Claudio Martínez Mehner, Enrico Melozzi, Massimo Polidori, Ernest Reijseger, Marco Grisanti, Philippe Bernold, Corrado Ruzza, Antonio Mosca, Masha Diatchenko. Non solo, la Shirvani si è fatta conoscere anche per il suo impegno come attivista sostenendo cause ambientaliste e animaliste. Inoltre è anche vegana e attiva nella promozione di questo stile di vita e alimentare.



