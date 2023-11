Lele Adani: “La BoboTV era come il figlio che non ho mai avuto”/ “Chi ha amato può sopportare un tradimento…”

Lele Adani, quanta amarezza dopo l’addio alla BoboTV: “Una delle soddisfazioni più belle…”

Sono ormai diversi giorni che tiene banco il “caso” della BoboTV, il format ideato da Bobo Vieri che fino a qualche tempo fa vedeva protagonisti anche Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. Questi ultimi 3 non fanno però più parte del cast e a rivelarlo per la prima volta è stato proprio l’ex centravanti dell’Inter in uno dei classici appuntamenti con il format. Subito sono partite teorie e rumor sui motivi dell’assenza e del divorzio improvviso, fino alle rivelazioni degli ex protagonisti attraverso un comunicato ufficiale.

Diretta/ Bayern Monaco Roma donne (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca! (Champions 15 novembre 2023)

Come riporta Fanpage, Lele Adani è intervenuto tramite social – con una diretta Instagram – per argomentare ulteriormente – dopo il comunicato congiunto con Antonio Cassano e Nicola Ventola – rispetto alla rottura con Vieri alla BoboTv. “Era il figlio che non ho mai avuto; per me è stata una delle più belle soddisfazioni perchè vedevo rivelata l’amicizia che partiva da noi e arrivava a voi… Una prima prima puntata che non doveva esserci, poi siamo partiti e ci siamo divertiti tanto”.

Genoa, accordo con il Fisco: debito ridotto a 37 milioni/ Adottata la "soluzione" Samp

Lele Adani e l’aneddoto che ha sancito la rottura con Bobo Vieri: “Mi disse di parlare con Valentina…”

Proseguendo nel suo discorso in diretta su Instagram, Lele Adani ha spiegato come qualcosa ad un certo punto si sia rotto alla BoboTV, in particolare dal punto di vista dell’unità di intenti e vedute. “C’era poca attitudine a stare dentro il progetto; davanti a me in quel momento avevo una persona che pensava ad altro”. E’ chiaro che il riferimento sia proprio diretto al rapporto con Bobo Vieri. L’ex difensore ha poi meglio spiegato la questione riportando un aneddoto: “Parla con Valentina, facciamo società con lei. Io dissi di no, parlo con te; perchè mi mandi da lei? Questo mi ha fatto capire che qualcosa stava cambiando. Il mio referente era il mio amico come in quella telefonata dell’estate 2020”.

Diretta/ Italia Liechtenstein U19 (risultato finale 7-0): tutto facilissimo! (oggi 15 novembre 2023)

Come riporta Fanpage, Lele Adani non ha nascosto la bruciante delusione dopo il confronto che avrebbe dovuto salvare il rapporto vigente per la BoboTV, ma che invece ne ha sancito il definitivo cambiamento: “C’è stato un confronto acceso, professionale, con modi totalmente sbagliati e irrispettosi. Questo ha raffreddato la possibilità di riflettere e tornare sui nostri passi come fatto altre cento volte prima…”. Proseguendo, l’ex difensore ha palesato anche un discreto scetticismo rispetto alle novità annunciate da Bobo Vieri all’indomani della separazione; nuovi format che però pare non siano emersi nel confronto sopracitato.

Lele Adani, parole commosse ma senza chiusura totale: “Nulla è irreversibile…”

“La domanda che esce a questo punto è: se era giusto cambiare, perchè nessuno sapeva niente prima? Magari qualche idea balenava già da prima, dall’estate? E’ stato mandato tutto a put*ane. Ve lo dico e mi piange il cuore, la BoboTV è il passato, non esiste più…”. Amare le considerazioni di Lele Adani che quasi sembra voler cancellare dalla memoria quel format, almeno rispetto a come lo ha vissuto lui con la complicità di Antonio Cassano e Nicola Ventola. Il punto di vista che emerge è la considerazione di un format che, diverso da come era nato, non può più essere lo stesso.

Concludendo – come riporta Fanpage – Lele Adani si è lasciato andare ad un messaggio finale decisamente toccante e che forse racchiude l’insieme delle sue emozioni rispetto a quanto accaduto alla BoboTv. “Niente è irreversibile, Antonio e Nicola sono amici spettacolari e ho voluto tanto bene a Bobo. Lo spogliatoio dovrebbe essere sacro, protetto e inviolato. Niente è irreversibile; chi ha amato tanto tempo può amare ancora e sopportare un tradimento”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA