Lele Adani/ “L’Italia di Mancini non si mette col cu*o in caldo in area di rigore”

Simpatico siparietto con protagonista Lele Adani, ex calciatore nonché noto opinionista televisivo e commentatore di Sky Sport. Sulla sua pagina Instagram ha pubblicato una stories mentre sta facendo la spesa in un piccolo market di Milano, e nell’occasione ha ripreso l’amica cassiera. Dopo aver scambiato qualche battuta Adani si rivolge così alla commessa: “Ma se ti dico viva il football?”, lei replica un po’ impacciata: “Non so cosa dire”, e lui aggiunge: “Siempre”. Siparietto a parte Adani ha fatto il punto sulla grande prestazione della nazionale italiana fino ad oggi nel campionato di calcio europeo, reduce da tre vittorie su tre partite, senza mostrare praticamente sbavature.

Ospite come sempre della diretta Twitch su Bobo Tv, ha sottolineato: “Il calcio di Mancini non si specula. Non si mette il cu*o al caldo in area di rigore ad aspettare l’avversario. A una partita dalla fine della fase a gironi, l’Italia ha dimostrato di non fare le figure di me*da della Turchia. Yilmaz e compagni hanno rovinato tutto il percorso perché sono venuti a Roma con la paura e hanno giocato per lo 0-0”.

LELE ADANI: “CON LA SVIZZERA L’ITALIA HA FATTO USCITE DA LECCARSI I BAFFI”

Quindi, commentando ancora la prova turca, Lele Adani ha aggiunto: “Poi ne hanno presi due anche dal Galles perché se ti snaturi, cosa lo giochi a fare l’Europeo? Con la Svizzera l’Italia ha fatto delle uscite con il pallone da leccarsi i baffi”. E ancora: “Quando fa gol vuole farne subito un altro. Tutti sono protagonisti. Non ci sono blocchi delle grandi squadre. Se vieni dall’Atalanta entri, due in campo e uno in panchina del Sassuolo e poi il centravanti della Lazio. La Nazionale tirava molto di meno in porta prima, adesso invece Ciro ha già fatto due gol in due partite. Entrambi segnati nel finale. Questo perché giochiamo per attaccare”.

Lele Adani, commenti tecnici a parte, in questi giorni è protagonista delle cronache sportive ma anche di “gossip” visto che da un paio di settimane si mormora che lo stesso possa lasciare Sky Sport, voci di corridoio però non confermate. Inoltre, sembrerebbe che l’ex difensore di Inter e Fiorentina possa essere la voce di Fifa 22, il gioco di calcio di Ea Sports in uscita il prossimo settembre.



