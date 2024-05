Lele Adani, perchè ha litigato con Bobo Vieri?/ Dopo ‘Bobo Tv’ la nuova sfida con Cassano e Ventola

Se leggi Lele Adani, pensi subito alla ‘Bobo Tv’, alla fortuna avventura social con gli amici Cassano, Ventola e, appunto, Bobo Vieri. Con quest’ultimo, tuttavia, i rapporti sembrano essersi deteriorati da un pezzo, per una visione non condivisa sul progetto della stessa Bobo Tv, il format che gli ex calciatori stavano portando avanti con successo online. Così, sebbene in quest’ultimo periodo la tensione pare essersi leggermente allentata, sono stati mesi di stoccate e frecciatine tra gli ex amici e colleghi.

“La Bobo Tv era fatta da quattro persone, una (Vieri) ha scelto di fare altro”, ha spiegato più volte Lele Adani, mostrando un certo risentimento nei confronti di Vieri. “La Bobo Tv era il frutto di un percorso di amici. La cosa più grave, e che non perdonerò, è il tradimento dell’amico. Una persona ha dimostrato di non meritare l’amicizia. Quattro personalità forti, dei pazzi da mettere dritti. La Bobo Tv è stata una rock band”, ha detto amareggiato Lele Adani.

Lele Adani deluso dall’ex collega e amico Bobo Vieri: “Non ci sono possibilità di chiarimento”

Prendiamo atto delle dichiarazioni di Lele Adani su Bobo Vieri, che ci dicono di un clima teso e pieno di risentimento tra i due ex calciatori ed ex amici, ma rimane valida, e ancora senza una vera spiegazione, la domanda sul perché i due abbiano litigato. Va bene che avevano progetti e prospettive diverse, ma non pare un buon motivo per rompere un giocattolino che funziona e una amicizia di anni. Non ce ne voglia Bobo, ma forse a un certo punto si è un pò montato la testa, ha pensato che la trasmissione avesse raggiunto quel successo grazie al suo format, non grazie alle cassanate, alla dialettica ricercata di Lele Adani o alla semplicità di Nik Ventola, tenuti insieme dalla regia di Vieri. C’è stata a un certo punto, da parte di Bobo, la voglia di emanciparsi, di mettersi in proprio, di non condividere quella creatura, la sua, con Lele Adani e gli altri. Forse i suoi tre ex amici avevano troppa visibilità, fama e lui voleva riprendersi in mano la trasmissione. Purtroppo per Bobo le cose non sono andate come sperava e la sua tv ha perso ascoltatori, non si è più ripresa. Dopo la separazione, come dicevamo, il trio formato da Adani, Cassano e Ventola ha proseguito per la propria strada, proprio come ha fatto Vieri che ha continuato il percorso con compagni di viaggio differenti. I successi del quartetto, tuttavia, sono lontani anni luce. “Con Vieri non ci siamo più sentiti, perché so benissimo cosa è successo. Non ci sarà possibilità di chiarimento”, ha dichiarato Adani, alludendo ad altre situazioni spiacevoli.

“Sono accadute tante altre cose non giuste, che non dirò. Cose che le persone coinvolte sanno. Compreso lui e la manager. Niente è irreversibile, ma questo modo di essere e di tradire nuoce a chi lo fa”.











