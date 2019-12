Lele Mora/ “Alfonso Signorini mi ha ferito più di tutti” (Live Non è la d’Urso)

Lele Mora è uno degli ospiti della nuova puntata di “Live Non è la d’Urso“, lo show condotto da Barbara D’Urso il lunedì in prima serata su Canale 5. L’ex manager dei vip torna negli studi di Barbara D’Urso a distanza di pochi mesi dalla notizia del cancro tra il polmone e il rene. Questa volta però Mora sarà con Wanna Marchi protagonista del momento “uno contro tutti” e dovrà risponderà alle domande dei cinque personaggi famosi nascosti dietro le sfere. Chi si nasconderà dietro le sfere? Non è dato saperlo, ma possibile che Lele possa trovarsi alcuni ex amici visto che recentemente ai microfoni di Turchese Baracchi nel programma radiofonico Radio Italia Anni 60 Roma ha fatto i nomi di alcuni personaggi che l’hanno delusi. Tra questi c’è quello di Francesco Arca che, una volta raggiunto il successo, gli ha voltato le spalle, ma non solo. Tra gli ingrati Lele ha anche inserito Alfonso Signorini.

Lele Mora su Alfonso Signorini: “l’ho aiutato a diventare giornalista”

Proprio così, Lele Mora a Turchese Baracchi parlando di chi gli ha voltato le spalle quando è finito in bancarotta, tra cui: “qualcuno che faceva il maestro delle elementari, che io ho aiutato a diventare giornalista, poi direttore di giornali e oggi si sente anche un conduttore. Sto parlando di Alfonso Signorini”. L’ex manager dei vip non nasconde: “io ho creato dei mostri. Gente che non sapeva fare nulla, che una volta arrivata al successo e alla ricchezza non si è più ricordata nemmeno di fare una telefonata”. Tra questi spunta anche il nome di Mara Carfagna, ex Miss Italia ed ex ballerina di Colorado trasformata da showgirl a politica. Infatti, è stato proprio Mora a presentare la Carfagna a Silvio Berlusconi, anche se “lei, però, la mette fra i ‘grati'” dice Mora. Infine l’ex agente parla anche del rapporto con Silvio Berlusconi: “tra me e Berlusconi c’è amore, amicizia e affetto che rimarrà per tutta la vita. Sono stato io a prendere le distanze da quando mi è accaduto quello che mi è accaduto, ma entrambi sappiamo nei nostri cuori che ci vogliamo bene”.

Lele Mora e il tumore: “non mi ero accorto di averlo”

Dopo la bancarotta e i problemi, Lele Mora si è risolleva ricominciando una nuova vita. La sua vita però è stata nuovamente sconvolta quando l’ex agente scopre di avere un tumore maligno tra il polmone e il rene. Proprio a Live – Non è la D’Urso, Mora ha confessato: “non mi ero minimamente accorto di averlo: è stato il mio fisioterapista a farmi notare questa anomalia durante un massaggio. Poi, la notizia dal mio medico mentre stavo conducendo un’intervista. Devo fare venticinque radioterapie per ridurlo, in modo che durante l’operazione poi non risulti troppo faticosa. Meno male che c’è mia figlia Diana: è disperata, ha paura, ma è una donna forte”.



