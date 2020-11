Lele Mora: “Angela da Mondello sponsorizzerà prodotti anti-Covid”/ “Bisogna essere..”

Lele Mora e Angela Chianello uniti da un contratto anche se Mora chiarisce di non essere assolutamente l’agente della signora che ha girato il video della canzone “non ce n’è Coviddi”. Ad annunciare la collaborazione con Lele Mora è stata proprio Angela da Mondello con un video pubblicato sulla sua pagina Instagram. Lele Mora, rispondendo alle domande dei followers, ha poi chiarito di non essere diventato il suo agente: “Nella vita tutti hanno bisogno di un po’ visibilità, tutti. Credo che lei abbia sofferto tanto, un minuto di visibilità va dato a tutti, anche a Angela che ha sofferto tanto nella vita. Se ha un po’ di pubblicità se lo merita e basta. Se è vero che sono il suo agente? No, io non sono l’agente di Angela da Mondello, sono altre persone, io sono solo quello che ha provveduto insieme ad altre persone, ad Antonino e al suo musicista a fare quel pezzo”, ha spiegato Mora come fa sapere Il Tempo.

LELE MORA E LA COLLABORAZIONE CON ANGELA DA MONDELLO

Lele Mora ha parlato della collaborazione con Angela da Mondello ai microfoni l’ultima puntata de La Zanzara su Radio24. Durante un’intervista con il conduttore Giuseppe Cruciani, Lele Mora ha chiarito di aver firmato un contratto con Angela da Mondello rispondendo alle critiche per l’assenza di mascherine. “La signora è venuta a Milano con il certificato“, ha chiarito l’ex agente dei vip sottolineando la negatività di Angela al covid. Poi ha svelato cosa farà in futuro Angela da Mondello: “Anche se la signora ha detto una cazzata, adesso farà una bella pubblicità per dei prodotti per pulire la casa. Prodotti antiCovid. Giuro. Bisogna essere felici quando si fa felici le persone“, ha concluso.





