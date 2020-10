Lele Mora: “Ho avuto un grande amore con Corona”/ “Ma niente ses*o, siamo…”

Lele Mora torna a parlare di sè, ma anche di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo. L’ex agente dei vip, attraverso una serie di Instagram Stories, soddisfa la curiosità degli utenti rispondendo ad alcune domande e soffermandosi sulla propria vita privata. Dai giorni trascorsi in carcere fino al rapporto con i vip che gli sono stati vicino anche durante i momenti più difficili della sua vita, Lele Mora svela i nomi di chi è andato a trovarlo in carcere. “A venirmi a trovare sono stati Ornella Muti, Iva Zanicchi, Tessa Gelisio e Sabrina Ferilli” ha raccontato su Instagram l’ex agente dei vip. Mora, poi, è tornato anche a parlare di Fabrizio Corona e del rapporto che ha avuto con lui: “Ho avuto un grande amore con Corona, ma niente sesso: siamo inglesi”, ha aggiunto.

LELE MORA E IL RETROSCENA SU BELEN E STEFANO

Attraverso Instagram Story, Lele Mora ha anche commentato alcuni personaggi del momento. Tra le tante curiosità a cui ha risposto l’ex agente dei vip c’è quella su Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Se la showgirl ha ufficializzato la storia con l’hair stylist Antonino Spinalbese, il conduttore napoletano è ufficialmente single. Pur non avendo una fidanzata ufficiale, Lele Mora è convinto che si stia godendo la vita. “De Martino fa bene la sua vita. E’ diviso da Belen, ora può tromb*re con chi vuole“, ha detto Mora. Non poteva mancare, poi, il commento su Gabriel Garko dichiarando di averlo fatto trionfare al concorso ‘Il più bello d’Italia’ nel 1986 assecondando in seguito anche il suo sogno di affermarsi come attore.



