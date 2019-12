Lele Mora malattia “Ho un cancro maligno”/ La radioterapia: “Sto male ma mi serve…”

Lele Mora torna a “Live Non è la D’Urso”, lì dove ha parlato della sua malattia per la prima volta davanti alle telecamere. Il noto impresario televisivo aveva scoperto da qualche giorno di avere un tumore, e la notizia ha generato subito un enorme clamore mediatico. Accompagnato dalla figlia Diana nello studio di Canale 5, è stato confortato dagli applausi del pubblico e accolto dall’abbraccio di Barbara D’Urso. E così ha raccontato: «Tu mi sei stata vicina e sai: questo male mi è arrivato per tanti dispiaceri. Il carcere, dopo è morto mio papà, a cui ero legatissimo, poi mia mamma, poi sai ripartire non è facile». Tutto è cominciato quando un amico fisioterapista nel fargli un massaggio si è accorto di qualcosa di strano. «Erano giorni stanchissimi, mi giro sulla schiena e mi dice “ma cosa hai qua? hai una cosa qua, hai preso una botta?” e mi fa sentire la parte, come io lo faccio sentire a te. È grande, lungo 8 cm e profondo 5». Ma Lele Mora non si era accorto di nulla prima. Il tumore comunque si è sviluppato velocemente, troppo.

LELE MORA MALATTIA “HO UN CANCRO MALIGNO”

I medici consultati da Lele Mora gli hanno spiegato che per contrastare l’avanzare del tumore deve cominciare dei cicli di radioterapia. Una volta ridotto il volume del tumore si può intervenire chirurgicamente. «Devo fare una terapia di 25 radio, perché deve ridursi. Dopo le radio mi operano, deve diventare almeno 5 cm, perché l’operazione altrimenti diventa faticosa. Il primo giorno di radio sono stato male, sono molto forti, ma mi servono per stare meglio, guarire e riprendere a lavorare». A “Live Non è la D’Urso” aveva poi parlato di controlli al rene. Insomma, il quadro clinico è complesso. In quei giorni parlò della malattia anche in un’intervista a Libero. «Il cancro è maligno ed è situato tra i polmoni e i reni», disse al quotidiano. Una doccia gelata per l’agente dei vip, che ha intrapreso una dura battaglia. «Farò quel che c’è da fare. Ma non avrei voluto dare questo nuovo dispiacere ai miei figli, non se lo meritano». Oggi è a “Live Non è la D’Urso”, segno che la malattia non ha inciso sulla sua voglia di normalità, che per lui è anche fatta di tv.

