LELE MORA: “VI SVELO SEGRETO DI MARIA DE FILIPPI”/ “Deve il suo successo a una donna”

Lele Mora racconta un lato inedito di Maria De Filippi durante una diretta Instagram sulla pagina Tvlo, una delle tante che molti personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione stanno realizzando in tempi di emergenza coronavirus. L’ex agente dei vip ha parlato però di un particolare interessante della regina delle trasmissioni Mediaset, autrice di programmi dal successo estremamente longevo come “Amici“, “C’è posta per te”, “Temptation Island” e “Uomini e donne”. Si tratta del rapporto che Maria De Filippi ha con la sua produttrice, una figura rimasta spesso nell’ombra nelle varie produzioni della conduttrice, ma che secondo Mora ha un grandissimo peso nella realizzazione dei progetti di Maria, riuscendo ad essere un vero braccio destro senza però voler rubare luce a chi resta davanti alle telecamere. La produttrice di Maria De Filippi lavora da tempo fianco a fianco con la conduttrice e si chiama Sabina Gregoretti, una figura che durante la diretta Instagram Mora ha elogiato con parole di grande stima, avendo avuto modo di conoscerla e di verificare da vicino il suo lavoro.

LELE MORA: “MARIA DE FILIPPI LAVORA IN SIMBIOSI CON SABINA”

Queste le parole con cui Lele Mora ha sottolineato l’importanza della presenza di Sabina Gregoretti al fianco di Maria De Filippi: “Il segreto del successo di Maria De Filippi? E’ la sua capo progetto, la sua produttrice… Nessuno la conosce, ma è lei che rende grandi i suoi programmi… Che si chiama Sabina Gregoretti… Guarda cosa ha fatto lei di Maria? Quest’ultima è una grande esecutrice, ma dietro ha una persona di grande spessore”, ha sottolineato Mora aggiungendo poi altri dettagli: “La aiuta a non sbagliare… Loro lavorano in simbiosi… c’è un affetto sincero tra loro, una relazione lavorativa e di amicizia stabile che dura ormai da anni”, con l’ex agente che ha dato l’impressione di conoscere molto bene, personalmente, le dinamiche lavorative tra De Filippi e Gregoretti. Una rivelazione che, viste le reazioni nella diretta Instagram, ha scatenato l’interesse di fans e telespettatori, che in pochi conoscevano la presenza di Sabina Gregoretti dietro le produzioni della De Filippi, sempre molto riservata nel parlare non solo di sé e della sua vita privata, ma anche dei processi creativi che portano alla realizzazione delle sue trasmissioni, che ora vedono la nascita di “Amici Speciali” ormai pronto a partire.



