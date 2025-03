Non avremo mai, probabilmente, l’assoluta certezza sul ‘ship-gate’ al Grande Fratello ma anche nel corso dell’ultima puntata il tema è tornato al centro delle discussioni. Riassumendo quanto accaduto in precedenza, Lorenzo Spolverato è stato accusato di voler pianificare – a favor di dinamica – una sorta di finta ship tra Shaila Gatta e Lele. Situazione che entrambi hanno smentito in maniera categorica sia prima che dopo aver visionato la clip che ‘incastrava’ la conversazione.

Nel corso della diretta Alfonso Signorini ha voluto aprire nuovamente il discorso sulla presunta ship, questa volta interpellando direttamente Lele che si è espresso anche qualche ora prima sui social in riferimento a quanto emerso al Grande Fratello. “Stai tranquilla, la ship non l’avrei creata neppure se tu fossi stata l’unica concorrente nella casa. Pensate alle vostre dinamiche, io a differenza vostra sto benissimo così”. Perplessa la ballerina nell’apprendere le parole dell’ex concorrente: “Ma io non gli ho fatto nulla, perchè improvvisamente mi tratta così?”.

Il piccolo risentimento di Lele palesato sui social è chiarito dal diretto interessato che ha affermato di non aver digerito le risatine di Shaila Gatta dopo il polverone sollevato per la presunta ship da creare a tavolino. In particolare, l’ex concorrente del Grande Fratello ha voluto pizzicare anche Lorenzo Spolverato, colui che tra l’altro – nella clip incriminata – si sarebbe reso protagonista della particolare richiesta a colei che allora era di fatto la sua fidanzata: “Ti piacciono i ragazzini che ridono alle spalle degli altri”. Chiaramente, con il solito tono irriverente, non è mancata la replica: “Ma dove hai preso tutto questo coraggio, fuori dalla Casa?”. Alla fine è Alfonso Signorini a chiudere il siparietto anche perchè, alla lunga, difficile che emerga una versione differente da quella già sostenuta da Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta.

Nel momento del televoto è Lorenzo Spolverato a riaprire l’argomento parlando direttamente a Lele: “Volevo chiedere scusa se si è sentito ferito, ma io non ridevo perchè pensavo stesse sotto un treno, sono cose che lui sapeva e non volevo creare nessuna finta ship”. Poco convinto l’ex concorrente del Grande Fratello che ribatte: “Non mi sembra, se così fosse non l’avresti detto senza microfono”, ma Spolverato rincara: “Mi dispiace che tu caschi dal pero, sono cose che comunque ti avevo già detto, noi ridevamo per altro perchè sono cose che hai sempre saputo”.