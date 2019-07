Lele Spedicato al mare con la famiglia/ Malore alle spalle: Negramaro in studio

Lele Spedicato al mare dopo il grande spavento. Il chitarrista dei Negramaro è stato “avvistato” ieri al mare, in un noto lido di Torre Lapillo, in provincia di Lecce. Era con la moglie Clio Evans e il piccolo Ianko, il figlio nato lo scorso novembre. La foto, rimbalzata su social e siti web, ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai fan della band salentina. Ma anche la famiglia di Lele Spedicato può tirare un sospiro di sollievo. Grande era stata la paura dieci mesi fa. Era il settembre 2018 quando il musicista fu ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo un malore in piscina. Aveva riportato una emorragia cerebrale che faceva temere il peggio. Nel frattempo i Negramaro decisero di rimandare il tour, poi la ripresa di Lele Spedicato, che ha intrapreso il percorso di riabilitazione ed è tornato ad esibirsi in alcune tappe della tournée. Lele Spedicato ha lottato come un leone e ora il peggio sembra essere passato.

LELE SPEDICATO AL MARE CON LA FAMIGLIA E IN STUDIO CON I NEGRAMARO

Lele Spedicato si gode dunque la compagnia della moglie Clio Evans, che gli è rimasta sempre accanto e ha dato alla luce il loro bellissimo bambino Ianko. La foto di questa serena mattina d’estate ha dunque rincuorato i fan dei Negramaro: il recupero del chitarrista procede a gonfie vele, quindi i brutti momenti sembrano davvero alle spalle. E quindi la band sta tornando e al gran completo: Lele Spedicato è tornato nello studio di registrazione per comporre i brani del prossimo album. Lo dimostra una foto pubblicata da Giuliano Sangiorgi sul suo profilo Instagram. «Giorni intensi passati insieme a Lele Spedicato nello Stella Studio. Si scrivono nuove pagine di vita e musica», si legge nel post. La foto in questione ritrae il cantante e il chitarrista insieme a lavoro nella sala dello studio che prende il nome della figlia del frontman, Stella. L’ultimo album è uscito nel 2017, ora si lavora dunque a quello nuovo.

