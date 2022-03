Lele Spedicato dei Negramaro papà bis: è nata Diana/ Grande gioia dopo il malore

Emanuele ‘Lele’ Spedicato, chitarrista dei Negramaro, è diventato papà per la seconda volta. La moglie Clio Evans ha dato alla luce una bambina, Diana, nascita che è stata annunciata sui social proprio dal musicista: “Vita chiama vita. Benvenuta tra noi piccola grande Diana. Sei venuta questa notte con la benedizione di Dio: 3.33 kg di puro amore, grazie Clio mia” ha scritto su Instagram Lele Spedicato.

Andro dei Negramaro attacca la Partita del Cuore/ "Scuse ad Aurora Leone o non gioco"

La coppia aveva annunciato l’arrivo del secondo figlio lo scorso 26 ottobre, giorno del compleanno sia del chitarrista dei Negramaro sia dell’attrice. Data che i due hanno poi scelto come giorno del matrimonio, celebrato nel 2017 sull’isola di Leros in Grecia. Ricordiamo che la coppia ha già un figlio, Ianko, che il 15 novembre compirà 3 anni.

NEGRAMARO/ Omaggio a Lucio Dalla con la versione non censurata di "4 marzo 1943"

Lele Spedicato già papà di Ianko avuto dopo l’emorragia cerebrale

Il piccolo Ianko è nato quando Lele Spedicato stava ancora affrontando la riabilitazione dopo l’emorragia cerebrale che lo aveva colpito il 17 settembre del 2018. Un momento davvero drammatico per la famiglia ma anche per i Negramaro, che in più occasioni hanno palesato la vicinanza al collega e ancor prima amico. All’annuncio della nascita della piccola Diana non sono mancati messaggi di congratulazioni e auguri da amici e colleghi: oltre ai Negramaro, anche artisti come Tiromancino, Diodato e Emma Marrone. Dopo questa grande gioia, Spedicato si prepara a tornare in tour con i Negramaro per il Negramaro Unplugged Tour: previste oltre 20 date il prossimo autunno in Italia ed Europa.

LEGGI ANCHE:

Ilaria Macchia, compagna Giuliano Sangiorgi/ "L'arrivo di Stella ha cambiato tutto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA