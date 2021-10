Lele Spedicato dei Negramaro papà bis/ La moglie Clio Evans è incinta

Grande gioia per Lele Spedicato dei Negramaro e la moglie Clio Evans. La coppia, sposata dal 2017, sta per allargare la famiglia. Il chitarrista dei Negramato e l’attrice sono già genitori di un bambino, Ianko, nato nel novembre 2018 mentre il papà era alle prese con la riabilitazione dopo essere stato colpito da un’emorragia cerebrale. A distanza di tre anni dalla nascita del primogenito, la coppia, ad aprile 2022, accoglierà in famiglia il nuovo frutto dell’amore.

Silvia Salis chi è/ Due volte alle Olimpiadi, oggi vicepresidente vicario del Coni

L’annuncio è arrivato direttamente da Lele Spedicato che, sul proprio profilo Instagram, ha condiviso una foto in cui abbraccia sorridente la moglie Clio mentre le mani si posano sull’evidente pancino. Una dolce notizia che è stata accolta con gioia anche da amici, colleghi e fan del musicista.

Lele Spedicato dei Negramaro annuncia la seconda gravidanza della moglie Clio Evans

Nel giorno del suo compleanno e in quello della moglie Clio Evans, Lele Spedicato condivide con i fans la gioia per l’imminente arrivo del secondo figlio. «Buon compleanno amore mio!!! Oggi è il giorno perfetto per condividere con tutti i nostri amici la notizia che la famiglia si allarga. Da aprile saremo in 4! Auguri auguri auguri», scrive il musicista.

Steve McCurry, chi è il fotografo americano/ La moglie Andie Belone e la figlia Lucia

Tantissimi i messaggi di auguri da parte dei fans e degli amici tra cui spiccano quelli di Emma Marrone, Andrea Delogu, Biagio Antonacci, degli gli altri componenti dei Negramaro, Marco Materazzi e tanti altri.

LEGGI ANCHE:

Scelta Matteo Fioravanti, chi è?/ Uomini e Donne: tra Veronica e Noemi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA