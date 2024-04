Lele Spedicato malattia e coma/ “Non riuscivo nemmeno a stare seduto, legavo il busto alla sedia”

Lele Spedicato la malattia che lo ha tenuto 10 giorni in coma

Lele Spedicato è noto per essere il chitarrista della band pugliese Negramaro, tornati alla ribalta con la partecipazione al Festival di Sanremo 2024. Il musicista ha vissuto anni molto difficili a causa della malattia che l’ha colpito nel 2018. Spedicato ha avuto un ictus a causa del quale è rimasto per dieci giorni in coma.

“Prima del malore facevo dieci chilometri di corsa e undici minuti di plank ogni giorno. L’immagine che avevo di me era sui palchi degli stadi con i Negramaro. Dopo il coma non riuscivo nemmeno a stare seduto, dovevano sostenermi legando il busto alla sedia. Per motivarmi mi dicevo che un giorno avrei voluto correre” ha raccontato il chitarrista in un’intervista al Corriere della Sera.

Lele Spedicato il racconto della malattia: “Ho incontrato il papà di Giuliano”

Lele Spedicato ha vissuto momenti molto complessi a causa della malattia che lo ha tenuto per giorni in uno stato di incoscienza. Il chitarrista, intervistato al Corriere della Sera, ha descritto un evento pre-morte che gli ha cambiato totalmente la vita.

“Ho incontrato il papà di Giuliano (Sangiorgi, il cantante dei Negramaro ndr) e mia nonna paterna che non ci sono più. Mi hanno detto che non c’era posto per me in quella dimensione e mi hanno cacciato via con un calcio. In quel momento sono tornato cosciente” ha raccontato l’artista. Accanto a lui nei momenti più bui c’è stata la moglie Clio Evans: “Prima del malore Lele era un rockettaro gentiluomo, faceva tutto lui…Io ero incinta di 8 mesi. Mi sono ritrovata con due bambini” ha raccontato la donna ricordando quei momenti dolorosi. Spedicato è tornato ad esibirsi regolarmente; la band pugliese ha infatti partecipato alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Ricominciamo Tutto.

