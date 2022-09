Lele Spedicato (Negramaro) e Clio Evans/ La malattia e il ritorno alla vita con la seconda figlia

Il chitarrista dei Negramaro Lele Spedicato qualche tempo fa è stato al centro delle notizie purtroppo non per quanto riguarda la musica, ma per la malattia che ha dovuto affrontare qualche anno fa. Il chitarrista infatti nel 2018 è stato colpito da un ictus a cui è seguita un’emorragia cerebrale che l’ha portato in rianimazione per circa venti giorni.

Dopo quel triste episodio il chitarrista dei Negramaro ha riacquistato in pieno la sua salute che gli ha permesso di vivere al meglio la sua vita professionale e personale, infatti Lele Spedicato nel 2022 ha annunciato di essere diventato per la seconda volta papà con la nascita della piccola Diana.

Lele Spedicato, la difficile convalescenza dopo la malattia

Lele Spedicato e sua moglie Clio Evans hanno due figli, il primogenito di nome Ianko nato nel novembre del 2018 mentre il chitarrista era ricoverato in ospedale per riprendersi dall’ictus che l’aveva colpito, e la seconda figlia, Diana nata nel marzo del 2022.

Adesso Lele Spedicato sta bene, anche se subito dopo la malattia il chitarrista ha dovuto fare i conti con la dura realtà che lo ha visto reimparare da zero a suonare la chitarra, in un’intervista infatti, il chitarrista ha raccontato: “Una delle conseguenze era l’ipertono, la sinistra restava serrata e il braccio attaccato al corpo. Confrontarmi con la realtà è stato un disastro”. Per condividere la loro esperienza con più persone possibile Lele Spedicato e Clio Evans hanno deciso di raccontare la loro battaglia contro la malattia all’interno di un libro intitolato: “Destini, due cuori e la vita che vince”.

