L’eliminatore – Eraser/ Video, su Rete 4 il film con Arnold Schwarzenegger (1 agosto)

‘L’eliminatore – Eraser‘ si può riassumere in una massa di muscoli e di strategia guerresca ed è in arrivo la sera del primo agosto 2019: con inizio alle ore 21,25, su Rete 4. Si tratta di una pellicola del 1996 prodotta dalla coppia Anne Kopelson e Arnold Kopelson, un action militare non convenzionale diretto dal grande regista specializzato in avventure e film mozzafiato Chuck Russell, natali in Illinois e molti anni tra Hollywood e New York in carriera. Chuck Russell esordisce con l’horror ‘Nightmare 3 – I guerrieri del sogno (A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors)’, e della saga ideata da Wes Craven forse il terzo episodio è il più crudo, il più bello, il più feroce nel proporre un Freddy Krueger non troppo ironico ma sulle righe, un vero incubo. La capacità del regista lo porta nelle case di produzione alla ricerca di un regista abile nelle tensioni, così l’anno successivo il terzo episodio di ‘Nightmare’ Chuck Russel viene investito della responsabilità di dirigere un remake importante, ‘Blob – Il fluido che uccide’.

Il suo grande successo personale sarà nel 1994 ‘The Mask – Da zero a mito’, non solo per la bellezza e la bravura di rimanere sul filo della comicità grottesca e surreale, tinta di un sottile brivido cinematografico, ma per avere esaltato le doti di Jim Carrey che proprio in questo film trova la sua consacrazione. Russel è un tipico regista in grado di prendere sceneggiature da B-movie e dare il meglio di esse, ‘Io sono vendetta’ del 2016 è sino al momento la sua ultima esperienza nel cinema, riportando al successo John Travolta, lo attendiamo ancora con altri film di successo. Nel cast de ‘L’eliminatore’, parlavamo prima di muscoli ed action, il principe del genere sarà sempre su tutti l’austriaco dai muscoli d’acciaio, l’ex Governatore dello stato della California, Arnold Schwarzenegger, il Terminator per tutti ma anche l’attore comico di ‘Junior’, pellicola in chiave commedia, quindi senza le classiche ostentazioni muscolari e guerriere, assieme a Danny de Vito. Nel film troviamo un attore di altri tempi, James Caan, una grandissima classe che al cinema ha celebrato il ruolo dell’attore completo con parti ne ‘Il Padrino’, era Santino Corleone, figlio prediletto di Don Vito, oppure nello stupendo, indimenticabile film ‘Dogville’ di Lars von Trier, parecchi anni dopo, tornando indietro nel tempo ‘Rollerbal’, un film difficile ma Caan accetta le sfide e ama vincerle.

L’eliminatore – Eraser, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di L’eliminatore – Eraser. Gli Us Marshal sono un corpo specializzato nei Programmi di protezione testimone: John Kruger è un agente del corpo, uno dei migliori, colui al qual si affidano i casi più difficili, quelli in cui è vitale mantenere in vita ad ogni costo il testimone in processi delicati per la sicurezza nazionale, un vero patriota, un moderno cow-boy. Il compito del momento è difendere Lee Cullen, un agente che ha incontrato la corruzione nell’F.B.I. e proprio un agente del Federal Bureau lo vuole morto. Il problema per William Donohue, il corrotto, è che Marshal non ammette fallimenti e tutti i tentativi degli apparati occulti para-militari di far fuori l’agente di protezione e Cullen, finiranno in sparatorie mozzafiato e il fallimento dell’impresa. Con Schwarzy non si scherza … mai!

