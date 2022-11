Lella, chi è la madre di Manuela Arcuri/ “E sempre stata l’unica confidente e…”

Chi è Lella, la madre di Manuela Arcuri

Manuela Arcuri ha sempre avuto un rapporto bellissimo con la madre Lella. La madre dell’attrice è originaria di Avellino, ma non si hanno altre notizie sul suo conto. I genitori di Manuela Arcuri si sono separati nella prima metà degli anni ’90 e insieme hanno avuto due figli: Sergio (fratello maggiore dell’attrice) e Manuela (nata l’8 gennaio 1977 ad Anagni). In seguito alla fine del matrimonio Cataldo Onaldo ha vissuto un periodo buio ma a seguire, proprio grazie alla figlia Manuela, ha incontrato l’amore della sua vita, Manuela Loreti, con cui è convolato in seconde nozze. L’attrice è molto legata a sua madre Lella, con cui ama cucinare e trascorrere il suo tempo libero a fare shopping insieme.

In un’intervista a Verissimo, Manuela Arcuri parlando della madre Lella aveva rivelato: “Mia madre ha avuto un ruolo fondamentale anche nel mio matrimonio. Mi è stata tanto vicina dandomi la carica per andare avanti. E’ stata fondamentale e continuerà ad esserlo”. Il figlio di Manuela Arcuri Mattia ha spiegato che la nonna lo via tantissimo. La mamma di Manuela Arcuri era intervenuta anche a Storie Italiane e si era commossa parlando del nipote: “Mattia e Nicole sono due nipoti eccezionali e mi hanno reso la nonna più felice del mondo. Io vivo di emozioni e per me questo matrimonio è stata una emozione molto molto grande… Vedere mia figlia felice che ha coronato il suo sogno d’amore accanto a Giovanni e poi Mattia che è l’amore della mia vita”, ha detto tra le lacrime.

Manuela Arcuri e il rapporto con la madre Lella: “Mi è sempre stata accanto e…”

Il rapporto tra Manuela Arcuri e la madre Lella è un caposaldo nella vita della showgirl. Lella è l’unica figura di cui quest’ultima si sia mai, realmente, fidata: “Negli affetti dono tutta me stessa e vorrei essere ricambiata. In passato ho subito diversi tradimenti dalle amiche. È naturale tra donne provare un po’ di invidia, ma ho preso tante bastonate. Mia madre è la mia unica confidente, colei che non mi deluderà mai”, aveva rivelato l’attrice durante un’intervista a Oggi.

In occasione del compleanno della sua speciale figura materna, il 3 settembre 2020, Manuela Arcuri si è lasciata andare ad una lunga e commovente dedica sui social. La vamp televisiva ci ha tenuto a sottolineare quanti ruoli abbia ricoperto per lei, oltre che quello di madre: “Mamma, nonna, amica, confidente, sorella. Sei la mia ispirazione, come madre e donna ed ho ancora molto da imparare da te. La tua dolcezza ed il tuo amore hanno fatto di me la donna che sono adesso”, ha esordito nella didascalia del post pubblicato su Instagram.











