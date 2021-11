Lello Arena/ Il grande amore con Francesca Taviani e quel retroscena su Troisi…

È Lello Arena l’ospite di Amadeus nella puntata dei Soliti Ignoti di oggi 18 novembre 2021. Il celebre attore napoletano proverà a indovinare il parente misterioso e a conquistare il montepremi da devolvere poi in beneficenza. Ben nota la sua carriera televisiva e teatrale, Arena è invece molto più riservato quando si tratta di vita privata. Sappiamo però che è sposato da molti anni con Francesca Taviani, figlia del regista Vittorio Taviani.

Da lei ha avuto il figlio Leonardo Arena ma, oltre a questi pochi dettagli, della loro storia d’amore si conosce poco altro. Francesca, d’altronde, è molto riservata: di lei sappiamo che è figlia d’arte e che è convolata a nozze con Arena nel 2006. L’attore è dunque molto riservato sulla sua vita privata ma lo è molto meno quando si parla invece del rapporto con Massimo Troisi.

Lello Arena e il rapporto con Massimo Troisi: quella rottura sul set…

La loro è stata una lunga amicizia e collaborazione ma Lello Arena, in un’intervista rilasciata di recente al Corriere, ha rivelato che per un periodo questa amicizia con Troisi ha vissuto uno stop. “Sì, ci fu un periodo di rottura sul set di un film ‘Le vie del Signore sono finite’. – ha ammesso, spiegandone poi il motivo – Dovevo interpretare un personaggio, un paralitico, poi affidato ad altro attore. Ne avrei dovuto fare un altro, ma la troupe insisteva che dovevo fare proprio quello e Massimo credette che fossi io a insistere per il ruolo, che tramassi alle sue spalle. Non era vero… Negli anni seguenti, tra una telefonata e l’altra, ci riconciliammo e ho un rammarico: averlo lasciato troppo solo”.

