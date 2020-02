Lemme contro Raz Degan/ “51 anni rubati a Cristo, sei un fallito!” (Non è la D’Urso)

Lemme a Live – Non è la D’Urso punta il dito contro Raz Degan. L’attore ed ex fidanzato di Paola Barale è il protagonista del momento “uno contro tutti” e dietro una delle cinque sfere si trova a confrontarsi con il farmacista che ha etichettato come “veleno per la mente”. Quale occasione migliore per rispondere alle accuse con il farmacista che dice: “volevo dire che la ruota gira, da accusato ad accusatore. Lui ha fatto un furto, 51 anni rubati a Cristo non ha concluso nulla nella vita. Ex modello, pittore fallito, ha fatto quattro filmetti e si atteggia a guru, a sciamano cosa hai fatto nella vita? Non ha concluso nulla, mi ha sempre attaccato dicendo “tu sei veleno per la mente” ed io lo sto avvelenando. Questo atteggiamento da sciamano non è molto bello da vedere, tu affitti i trulli in Puglia”.

Lemme contro Raz Degan, ma Barbara D’Urso lo difende

Parole pesantissime quelle di Lemme che a Live – Non è la D’Urso ha attaccato duramente Raz Degan che ha cercato di difendersi a suo modo. L’attore, definito come uno sciamano, allora ribatte: “tu sai cosa è un sciamano, da dove viene la parola sciamano?”, ma Lemme risponde “che ne so, spiegamelo tu”. Allora Degaz, con il suo solito tono pacato, precisa: “stai sparando a zero, ma guarda wikipedia e vedi cosa ho fatto”. In studio Roberto Alessi interviene per difendere l’attore “scusa Lemme ha lavorato con grandi registi”, ma a difendere Raz c’è anche Eva Grimaldi: “conosco Raz nel profondo, mi spiace non averlo conosciuto prima e so che lui ha un grande cuore. Lui in questo momento sta mettendo la faccia per un’organizzazione mondiale per salvare i bambini nella Serbia”. Nonostante la difesa in studio, Lemme lancia un nuovo attacco: “deve fare pace col cervello non può parlare di benessere e poi fare pubblicità dell’alcol”, ma a difendere Raz questa volta c’è la padrona di casa Barbara D’Urso che dice: “non mettere in discussione la carriera di Raz, ha fatto cose molto belle di cui non sai nulla. Non puoi vendicarti qui che lui ha detto che sei veleno per la mente, ma non attaccarlo per la carriera, lui ha preso un telegatto e tu no e nessuno te lo darà mai”.

