Lemme Vs Manuela Aurizi: “Cicciona!”/ Lei: “Ho perso 30 kg”, lui “Ma dove?”

Si parla di diete nel nuovo appuntamento di Pomeriggio 5 e in studio si scontrano due pensieri totalmente diversi: quello di Emanuela Aurizi e quello di Alberico Lemme. La velona commenta infastidita il video che vede protagoniste le gemelle del cinema, che ironizzano sulla dieta dichiarando di non riuscire a farla. “Qua si sta parlando di cose serie. I disturbi dell’alimentazione sono cose gravi, serie e importanti. Se ti prendi un impegno lo porti a termine”. sbotta la Aurizi, costantemente interrotta da Lemme secondo il quale lei non è il migliore degli esempi. Si scatena allora lo scontro: “Ma a te il Covid non ti ha rinsavito, sei proprio una testa di uomo!” dichiara la Aurizi, che fa notare al farmacista: “Io sono dimagrita 30 chili, ora peso 145 chili.”

Alberico Lemme stuzzica la Aurizi: “Dimagrita? Ma dove?”

“Ma dove? Dove sei dimagrita 30 chili?” è la risposta di Alberico Lemme che fa del sarcasmo sul dimagrimento della Aurizi. Si scatena allora il battibecco tra i due: “Hai solo perso tempo!” dichiara Lemme alla Aurizi che si dice invece molto fiera dei passi fatti finora. Non manca qualche scontro anche col professor Lorenzetti, che ha aiutato Nadia Rinaldi a ritrovare la sua forma perfetta grazie ad un intervento. Il farmacista però punge: “Per diventare così però è andata a finire sotto i ferri, io faccio mangiare e dimagrire!”



