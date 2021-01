Lemme Vs Nadia Rinaldi e Lorenzetti a Pomeriggio 5/ “Lei cicciona, lui un ignorante!”

Alberico Lemme torna ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 e, inevitabilmente, scatena la polemica. Ospiti in studio anche il professor Lorenzetti e in collegamento Nadia Rinaldi, già protagonista in passato di accese liti con Lemme. È proprio l’attrice romana a raccontare di aver deciso di sottoporsi ad un piccolo intervento di chirurgia plastica per ridurre la pelle in eccesso alle braccia. “Quando perdi molti chili è inevitabile che ci sia la pelle in eccesso! È inutile che Lemma ha quel sorriso stampato” sbotta la Rinaldi, notando Lemme ridacchiare in studio. Lui non perde occasione per replicare: “Fatti furba che fess* già ci sei! – e ancora la punzecchia – Sempre cicciona sei!”

Lemme contro Lorenzetti: lite a Pomeriggio 5

Nasce in diretta a Pomeriggio 5 una discussione tra Alberico Lemme e Nadia Rinaldi nella quale poi interviene anche il professor Lorenzetti quando il farmacista attacca anche il professor Sorrentino e la sua dieta. A questo punto Lorenzetti sbotta: “Non ti puoi permettere di parlare così! Racconta le barzellette! Non hai idea di quello che parli! Continui da anni a dire le solite cose”; “Continuo a dirlo perché cerco di insegnarti qualcosa!” replica però Lemme. È la D’Urso ad essere costretta ad intervenire per mettere fine alla loro lite in studio.



