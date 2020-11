Lena Biolcati, ex fidanzata Stefano D’Orazio/ Tra loro un “grande grande amore”

Lena Biolcati è l’ex compagna di Stefano D’Orazio, il batterista dei Pooh scomparso ieri, venerdì 6 novembre 2020, all’età di 72 anni. Una morte improvvisa che ha sconvolto tutti: amici, colleghi, addetti ai lavori e i tantissimi fan. L’artista si è spento a causa di una malattia pregressa con cui combatteva da circa un anno peggiorata nelle ultime settimane in seguito ad una infezione da Coronavirus. Il mondo della musica piange uno degli artisti più importanti, un paroliere, ma anche batterista che per 50 anni ha condiviso la sua vita personale ed artistica con i Pooh. Lena è stata una delle donne della sua vita. Un grande, grandissimo amore quello vissuto e condiviso fra i due diventato anche una canzone dal titolo “Grande grande amore”, scritta proprio da Stefano D’Orazio, che ha permesso alla Biolcati di conquistare critica e pubblico durante il Festival di Sanremo del 1985 vincendo nella categoria Nuove Proposte.

Chi è Lena Biolcati: il trionfo a Sanremo con una canzone di Stefano D’Orazio

Classe 1960, Lena Biolcati è nata a Novara ed è una parente di Milva. La musica è stato sicuramente il collante nella storia d’amore con lo storico batterista dei Pooh, visto che la Biolcati è una cantante. Dopo la vittoria al Festival di Castrocaro, Lena partecipa al Festival di Sanremo; dapprima nella sezione Nuove Proposte dove trionfa con “Grande grande amore”. Successivamente ha partecipato ad altre tre edizioni del festival della canzone italiana. Non solo, la Biolcati ha anche trionfato a “Un disco per l’estate” per poi ripresentarsi pochi anni dopo nuovamente al Festival di Sanremo con la canzone “Vita mia”. La kermesse canora per eccellenza della musica italiana ha segnato la sua vita e la sua carriera: nel 1990 torna in gara con “Amori”, quello stesso anno che vide trionfare i Pooh con “Uomini soli”. Nonostante il successo però Lena ha lasciato il mondo dello spettacolo per dedicarsi alla figlia Silvia Di Stefano per poi tornare sulle scene a partire dagli anni ’90 lavorando in alcuni musical. Infine dal 2000 si occupa di una scuola di canto a Roma aperta proprio con l’ex compagno Stefano D’Orazio.



