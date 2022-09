Aqua: Lene Grawford Nystrom e Soren Rasted si sono lasciati/ Ecco perchè

Aqua, il matrimonio tra Lene Grawford Nystrom e Soren Rasted

Tutti conosciamo la famosa band musicale “Aqua”, soprattutto per il grande successo della hit “Barbie Girl” eppure, sapevate che alcuni membri del gruppo hanno avuto una relazione importante? Stiamo parlando di Lene Grawford Nystrom (cantante) e Soren Rasted (chitarrista). I due componenti della band sono stati sposati dal 2001 al 2017 e nel corso della loro relazione hanno anche avuto due figli: India (nel 2004) e Billy (nel 2006). Prima di unirsi alla band, Lene lavorava come modella e barista mentre Soren lavorava nel mondo della musica come batterista e chitarrista.

I due si sono conosciuti nei primi anni ’90 insieme agli altri componenti della band: Renè Dif e Claus Norreen (che ha poi lasciato la band nel 2016). Prima di conoscere Soren, Lene aveva conosciuto Renè Dif nel 1994, mentre cantava su una crociera, i due inizialmente crearono il gruppo musicale “Joyspeed”, che prese solo in seguito il nome di “Aqua” ma la curiosità più interessante è che in quel periodo avevano avuto una relazione, è stato proprio Dif a dichiararlo durante un’intervista a Vanity Fair. Mentre la giornalista parlava della relazione tra Loren e Soren, Renè indicando la cantante ha dichiarato: “Beh, anche noi siamo stati fidanzati in realtà”.

Lene Grawford Nystrom e Soren Rasted si sono lasciati, le dichiarazioni

Dopo anni di matrimonio e di carriera musicale insieme, la cantante degli Aqua, Lene Grawford Nystrom e il chitarrista Soren Rasted si sono lasciati. A dichiararlo sono stati proprio loro durante un’intervista a Vanity Fair. In onore del venticinquesimo anniversario della hit “Barbie Girl”, gli Aqua torneranno in Italia per un concerto (unica data) a Milano. Visto il successo della band e il grande ritorno, Vanity Fair ha ben pensato di intervistarli e parlare con loro dei nuovi progetti e non solo…Infatti, nel bel mezzo dell’intervista, la giornalista ha chiesto a Lene e Soren come si trovano a lavorare insieme pur non essendo più sposati e se i loro figli ascoltano le loro canzoni.

In merito alla domanda sui loro figli, Soren ha riposto divertito: “Non lo sappiamo, ma non pensiamo lo facciano!”. A rispondere alla domanda delicata sulla fine del loro matrimonio e sul loro attuale rapporto ci ha invece pensato la cantante Lene Nystrom: “Le dinamiche tra noi, comunque, sono fantastiche. Ci vogliamo molto bene. C’è un profondo amore tra noi, in realtà tra tutti i membri del gruppo. È molto importante per noi tenere in ordine queste dinamiche interne, anche perché quello che facciamo con la band deve essere divertente”.











