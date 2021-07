Lenglet alla Roma?/ Calciomercato news, ecco quanto chiede il Barcellona

CALCIOMERCATO NEWS, CLEMENT LENGLET ALLA ROMA

Nelle ultime ore si sta diffondendo sempre di più la notizia riguardante il possibile trasferimento di Clément Lenglet alla Roma in questi giorni di calciomercato estivo. Secondo quanto rivelato dalla stampa spagnola di Sport infatti, i giallorossi si sarebbero fatti avanti con il Barcellona offrendo ben 15 milioni di euro per cercare di aggiudicarsi il centrale francese classe 1995. L’indiscrezione riporta inoltre della volontà iniziale dei catalani di provare ad inserire il cartellino di Lenglet nell’operazione per arrivare al capitano Lorenzo Pellegrini. Respinta al mittente questa ipotesi, con Pellegrini che pare destinato a rinnovare il suo contratto prolungando il rapporto con la Roma, i dirigenti del club italiano sono comunque rimasti in contatto con i colleghi blaugrana che però al momento starebbero chiedendo una cifra ben superiore a quella offerta per convincersi a lasciar partire Lenglet.

CALCIOMERCATO NEWS, LA RICHIESTA DEL BARCELLONA

Le chances di vedere Lenglet alla Roma potrebbero dunque aumentare con il passare delle ore. Nella passata stagione Lenglet, accostato ai capitolini anche ai tempi di Monchi, è stato in grado di collezionare ben 48 presenze totali fra campionato e coppe varie a cui si aggiunge pure una rete messa a segno in Liga. Si registra in ogni caso ancora un’ampia distanza tra le parti dato che la richiesta del Barcellona sarebbe di 25 milioni di euro, ovvero 10 in più rispetto a quanto offerto dai giallorossi.

