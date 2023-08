Leni Klum in vacanza con il padre Flavio Briatore e il fidanzato Aris/ Accoglienza con torta e dedica

Leni Klum “presenta” il fidanzato Aris: insieme a Forte dei Marmi dal padre Flavio Briatore

Nel pieno della bella stagione, anche Flavio Briatore è alle prese con il relax tipico delle vacanze. Il noto imprenditore – come racconta il settimanale Chi – si trova a Forte dei Marmi, dove è anche situato il suo locale, il Twiga. Proprio presso la struttura ha accolto l’arrivo di sua figlia, Leni Klum, che lo ha raggiunto per trascorrere insieme il prosieguo della villeggiatura. Il padre la ha accolta con una gustosa torta con su scritto: “Welcome Leni”, un gesto d’affetto che testimonia ulteriormente come le difficoltà relazionali del passato siano ampiamente superate.

Flavio Briatore si è recato a Forte dei Marmi dopo essere stato prima a Monaco e poi in Costa Azzurra. Il prosieguo delle sue vacanze in provincia di Lucca sono impreziosite dalla bellezza dell’unione familiare; con lui infatti – oltre a Leni Klum – anche il figlio Nathan Falco, avuto con Elisabetta Gregoraci. Osservando le foto pubblicate sul settimanale, si può ben scorgere la bellezza del rapporto non solo tra padre e figlia ma anche tra i due figli dell’imprenditore, nati da due relazioni differenti. Leni è infatti nata dal rapporto con la top model Heidi Klum, precedente a quello con la showgirl italiana.

Leni Klum e il padre Flavio Briatore: un rapporto rinnovato a dispetto del passato

Con Leni Klum, che ha raggiunto suo padre Flavio Briatore a Forte dei Marmi, era presente anche il suo fidanzato: Aris Rachevski. Occasione ottima per presentare al genitore il giovane giocatore di hockey con cui da diverso tempo ha avviato una relazione fatta di tenerezza e placido amore. La bellezza del loro rapporto è evidente osservando le foto pubblicate dal settimanale Chi: divertimento in acqua, abbracci e baci carichi di sentimento.

Sempre il settimanale elogia la bellezza di Leni Klum, la figlia di Flavio Briatore avuta con Heidi Klum. La giovane ha messo in evidenza grande eleganza e un fisico perfetto, doti che da sempre sono riconosciute alla madre; top model di fama internazionale. “Sono grata a mia madre per quello che mi ha donato, ma sto anche facendo tanto con le mie forze: studio, lavoro e viaggio da sola“. Queste alcune recenti dichiarazioni di Leni Klum e riportate da Chi. Il rapporto con il padre, Flavio Briatore, sembra dunque finalmente stabile e affettuoso a dispetto del passato. Nata nel 2004, dovette attendere diverso tempo prima di essere riconosciuta dall’imprenditore. Con il passare del tempo, l’ex marito di Elisabetta Gregoraci è riuscito a ricostruire il rapporto come testimoniato anche dall’attuale vacanza trascorsa in famiglia.

