Lenny Kravitz: “Mick Jagger? Ho conservato un suo spinello per 10 anni”/ “Dopo la depressione…”

Il rock è forse tra i generi musicali più inflazionati, chiaramente con accezione positiva. Tanti gli aspiranti, molte meteore e pochi che hanno l’onere e l’onore di essere considerati pilastri nel settore. Tra questi, Lenny Kravitz occupa un posto privilegiato e con lui un grande amico oltre che fonte d’ispirazione: Mick Jagger. Con leader dei Rolling Stones il cantante ha sempre ostentato una stima quasi viscerale, confermata dal suo ultimo racconto.

Come riporta il Corriere della Sera, Lenny Kravitz – intervistato dal magazine Esquire per presentare il suo nuovo album, Electric Light – ha raccontato un particolare aneddoto riferito ad una serata memorabile trascorsa in compagnia di Mick Jagger. Nel dietro le quinte di un suo concerto, gli si è avvicinato il leader dei Rolling Stones proponendosi per l’esecuzione di alcuni brani insieme; senza dubbio un’emozione per l’artista. I due hanno poi trascorso il resto della notte insieme all’insegna della musica e – come riporta il portale – del relax fumando marijuana.

“Ho conservato quello spinello per circa dieci anni, poi un giorno sono rimasto senza erba e l’ho fumato”, questo il particolare aneddoto raccontato da Lenny Kravitz ad Esquire – e riportato dal Corriere della Sera – in riferimento alla notte trascorsa con Mick Jagger. Nel prosieguo dell’intervista, l’interprete ha aggiunto ulteriori parole d’elogio per il collega, confermando l’immensa stima nei suoi confronti.

“Mick supera qualsiasi ventenne; io ho suonato con lui e lo so bene. Non ti rendi conto di quello che è in grado di fare finchè non lo vedi andare avanti e indietro sul palco per due ore e mezza”. Questo l’elogio di Lenny Kravitz – riportato dal portale – dedicato a Mick Jagger. Il cantante ha anche aggiunto: “Se ti prendi cura di te stesso, l’età non conta… Disciplina e sacrificio ti permettono di raggiungere il tuo obiettivo. Ormai sono cresciuto, sono diventato più forte e disciplinato”. Lenny Kravitz ha anche rivelato di soffrire ancora di piccoli momenti di depressione ma di essere pronto a riprendersi e dedicarsi ulteriormente alla famiglia, magari dando alla luce altri figli. “Sono diventato più aperto a questa possibilità ma è stata una cosa molto difficile da capire”.

