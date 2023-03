Lenovo Yoga Book 9i/ Presentata la nuova gamma di computer portatili: tutte le novità

Lenovo ha presentato nelle scorse ore la sua nuova generazione di laptop Windows 11 Yoga, a cominciare dal Book 9i della linea Pro (assieme a 7 e 7i). La principale novità, come sottolineato dai colleghi di Repubblica, riguardano i miglioramenti di Lenovo X Power, una serie di funzionalità sia hardware che software che sono state ottimizzate di modo da offrire un’esperienza più rapida e fluida per quanto riguarda ad esempio l’editing video, il rendering e molto altro ancora.

Spazio anche ad un aggiornamento dei display grazie alla tecnologia PureSight, e ad altre funzionalità inedite, leggasi Premium Suite, che comprendono una superficie dei tasti più liscia, quattro microfoni per le videocall, quattro altoparlanti per la riduzione del rumore, delle ventole più silenziose e infine un trackpad di maggiori dimensioni rispetto a quello dei modelli precedenti. Oltre alla linea pro, che prevede appunto il Book 9i, il 7 e il 7i, troviamo anche la linea Slim (7 e nuovo 6) e lo Yoga 7 e 7i. I nuovi Yoga Pro sono stati pensati in particolare per i contenti creator, i creatori di contenuti, e coloro che hanno bisogno di progettare delle grafiche con un computer. Sono i più potenti della gamma ed hanno anche una migliore gestione dell’efficienza termica.

LENOVO YOGA BOOK 9I E NON SOLO: PREZZI E DISPONIBILITÀ

Sul Lenovo Yoga Pro 9i troviamo inoltre il display mini-LED PureSight Pro che permette una visualizzazione più nitida e realistica oltre a dei colori più precisi.

Per quanto riguarda invece la già citata linea Lenovo Yoga Slim, sono stati introdotti due nuovi laptop, Slim 7 (14,5″) e Slim 6 (14″) con processori AMD Ryzen serie 7000 fino all’ultima generazione e la nuova tecnologia grafica integrata RDNA 3. I nuovi laptop di Lenovo saranno disponibili in Italia fra aprile e maggio prossimi a partire da 999 euro (Yoga Slim 6), arrivando fino ai 1.899 Yoga Pro 9i. Nel prezzo è compreso anche il servizio Affidabilità Garantita, che permette di ottenere il rimborso in caso di guasto tecnico entro il primo anno.

