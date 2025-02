Il testo Lentamente é la canzone che Irama canta a Sanremo 2025. Il brano, tra le canzoni ammesse alla lista dei big, è incentrata sulla potenza dell’amore viscerale e delle sue “controindicazioni”. Con questa canzone il cantante vuole raccontare quanto un amore così totalizzante possa arrivare a distruggere le persone.

Non ci sono vincitori o vinti, perché alla fine sono entrambe le parti a sgretolarsi. “Per me Lentamente è un brano diverso, ha un testo crudo e trasparente, un teso che mi metto a nudo”, ha detto Irama a proposito del pezzo scritto da Blanco e Michelangelo e che esplora un sentimento sul viale del tramonto.

Analizziamo ora il testo completo della canzone di Irama per Sanremo 2025, “Lentamente“: storia di un amore viscerale.

Non ti ricordi che

Sei stata tu crudele, crudele, crudele

Fredda come la neve, la neve, la neve

Perché era solo una scusa l’idea

Che tra noi era soltanto sesso

Come se tu

Almeno tu

Col tuo profumo d’estate

Tornassi un attimo

E c’è qualcosa che ti agita

Smetti di piangere mi guardi che sei fradicia

E mi strattoni mentre mi tiri la manica

Cerco il tuo sguardo ma ti giri dall’altra parte

Ma non so più come dirtelo

Vederci appuntamenti nascosti in ristoranti costosi

Ma non cambia niente

Lentamente si sta spegnendo

Ogni fottuto sentimento

È meglio fare l’amore se l’amore è un incendio

Speravi che i sensi di colpa finissero

Ma torneranno quando tornerò

E il tuo sorriso mi mastica

Ballavi nuda su una canzone classica (na na na)

Non te ne accorgi che hai distrutto tutto lentamente

Ho distrutto tutto lentamente

Tu

Almeno tu

In quella notte d’estate

Tornassi un attimo

E c’è qualcosa che ti agita

Smetti di piangere mi guardi che sei fradicia

E mi strattoni mentre mi tiri la manica

Cerco il tuo sguardo ma ti giri dall’altra parte

Ma non so più come dirtelo

Vederci appuntamenti nascosti in ristoranti costosi

Ma non cambia niente

Lentamente si sta spegnendo

Ogni fottuto sentimento

Non vedi che

Quando mi guardi davvero negli occhi

Non sai se scappare restare

Se hai voglia

Ma dimmi che sono lontano anni luce

Lontano da te

E te lo si legge dagli occhi che mi odi

E se in amore non soffri, non sogni, non corri, non so innamorarmi di te

Lentamente

Si sta spegnendo

Ogni fottuto sentimento

Ogni fottuto sentimento

