E’ morto nella giornata di ieri, 10 aprile 2025, Leo Beenhakker, allenatore e dirigente di calcio olandese. Avrebbe compiuto 83 anni il prossimo 2 agosto, lui che era nato nel 1942, e nel corso della sua carriera ha guidato squadre prestigiose, in particolare Ajax e Real Madrid. Non è mai riuscito a distinguersi in campo europeo, ma ha comunque vinto in quasi ogni squadra che ha allenato, chiudendo poi la sua carriera da allenatore assumendo il ruolo di commissario tecnico della nazionale di Trinidad e Tobago, con cui raggiunse la clamorosa qualificazione ai mondiali di calcio del 2006 (quelli vinti dalla nostra nazionale), e due anni dopo della Polonia, con cui si qualificò agli Europei dello stesso anno, altra prima per la selezione biancorossa.

Soprannominato Don Leo per la sua passione per i sigari e il suo umorismo molto leggero, come molti altri allenatori ha mosso i primi passi nel mondo del pallone indossando gli scarpini da gioco, ma senza mai raggiungere grandi vette.

LEO BEENHAKKER, L’IMPRESA DEL 2006

Molto meglio è andata quando si è seduto in panchina, avendo allenato Ajax, Feyenoord, Real Madrid, e quindi Veendam, Club America, Real Saragoza, nonché le due nazionali di cui sopra oltre all’Arabia Saudita e all’Olanda. Fra le sue più grandi prestazioni quella alla guida di Trinidad e Tobago, con cui ha ottenuto la clamorosa qualificazione alla Coppa del Mondo 2006 dopo aver battuto il Bahrein in trasferta per uno a zero.

L’undici luglio, pochi giorni dopo la fine dei mondiali, passò alla guida della Polonia, esperienza che si chiuse poi a novembre dell’anno successivo. Grazie alla prima storica qualificazione agli Europei, Beenhakker venne insignito dell’Ordine della Polonia direttamente dal presidente Lech Kaczyński, riconoscimento che viene conferito solamente a quelle persone che ottengono dei traguardi eccezionali in vari campi, fra cui lo sport.

LEO BEENHAKKER, LE VITTORIE CON IL REAL MADRID E L’AJAX

Durante la sua carriera ha portato il Real Madrid alla vittoria di tre campionati consecutivi, le 3 Liga vinte dal 1987 e il 1989. Fu proprio in quel periodo che Leo Beenhakker affrontò il Milan di Arrigo Sacchi, nella memorabile sfida per i rossoneri in Coppa dei Campioni, il 5 a 0 a San Siro con una magica rete di Marco Van Basten, considerata una delle più belle mai segnate dal Cigno.

Con il Real ha vinto anche la Coppa del Re del 1988-1989 e la supercoppa di Spagna sempre nello stesso biennio. Due campionati vinti anche con l’Ajax, l’Eredivisie 1979-80 e poi quella di dieci anni dopo, a seguito dell’addio al Real, nel 1989-90. Moltissimi i messaggi di cordoglio in queste ultime ore, a cominciare da quello proprio delle Merengues che hanno ricordato il tecnico, così come l’Ajax e il Feyenoord. “Fra i più originali ed efficaci di sempre”, le parole del famoso club di Amsterdam.