Leo eliminato Amici 21/ L’addio è amaro: “Ci tenevo a rimanere”

Amici 21, Leo è il secondo eliminato al terzo serale

Il terzo serale di Amici 21, in onda il 2 aprile 2022 su Canale 5, ha decretato la sua eliminazione dopo quella di John Erik Dela Cruz e in un’intervista a caldo rilasciata alla produzione Mediaset -disponibile in streaming su Wittytv- Leonardo Lini in arte Leo si racconta in toto, a margine dell’addio al talent, per i fedeli supporters e non.

Il secondo eliminato al terzo serale targato Amici 21, Leo, in occasione dell’intervista post-eliminazione ha modo e tempo per rendere noto tutto il dispiacere provato per la sua uscita di scena dal talent (che il latinista non trovi giusto il verdetto dei 3 giudici del serale?): “Diciamo che non sto benissimo, avrei voluto rimanere…”. Poi, però si rileva che il bilancio consuntivo che Leo fa del suo percorso di studio intrapreso ad Amici 21 sia, di fatto, più che positivo: “Emozioni tantissime,, l’esperienza più bella, il calore del pubblico e i personaggi di un certo livello, il palco è tuo… Porto a casa tutti gli insegnamenti dei professori, è cambiato il mio modo di pensare come ballerino”. E non manca il saluto finale agli ormai ex competitor al serale: ” Ragazzi vi voglio un bene nell’anima e in bocca a lupo a tutti”.

L’eliminazione di Leo ad Amici 21 accende la polemica social

Nel frattempo, è in corso una polemica sui social, che vede i contestatori tacciare la giuria di Amici 21 di aver impoverito il circuito danza del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, con le eliminazioni di due ballerini validi, decretatesi al terzo serale -seguite all’eliminazione tanto discussa di Christian Stefanelli. Quest’ultimo ha lasciato la scuola più amata dagli italiani al secondo serale.

Cosa accadrà al quarto serale di Amici 21? Staremo a vedere!

