Leo Gassman a Sanremo 2020, web:”puzza di raccomandazione”/ Il cognome lo perseguita

Leo Gassman è il primo concorrente ufficiale della prossima edizione di Sanremo 2020. Il figlio d’arte durante la finale di Sanremo Giovani 2019 si è scontrato con Thomas conquistando uno dei posti disponibile per partecipare nella categoria Nuove Proposte della 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo presentata da Amadeus su Rai1. L’ex concorrente di “X Factor” si è presentato con il brano “Va bene così” conquistano la giuria speciale e una parte del pubblico dei social. La vittoria del figlio di Alessandro Gassman, infatti, ha diviso il pubblico dei social. Da un lato c’è chi scrive “1° concorrente di #SanremoGiovani è Leo Gassman, e credo sia giusto così”, ma non mancano le critiche legate al cognome importate del giovane cantante. In tanti, infatti, sono contrariati dalla cosa e tantissimi sono i messaggi pubblicati su Twitter dedicati proprio al suo cognome: “se non fosse per il cognome che porta dal padre non sarebbe adatta neanche a vedere i pesci al mercato.È’ il destino di questi imbecilli legati agli ambienti di sx ,guarda De Sica è Gassman…”.

Leo Gassman a Sanremo 2020: il web diviso

La vittoria di Leo Gassman durante la finale di Sanremo Giovani divide il pubblico. Il figlio di Alessandro Gassman e nipote del grandissimo Vittorio ha vinto la sfida a due contro Thomas, ex cantante di Amici di Maria De Filippi. Alla fine a spuntarla è stato proprio l’ex concorrente di X Factor che a febbraio 2020 avrà il grande privilegio di potersi esibire durante il Festival di Sanremo 2020 gareggiando nella categoria Nuove Proposte. Una parte del pubblico non condivide questa vittoria: “c’è puzza di raccomandazione” scrive un utente su Twitter, mentre un altro precisa “l‘unico errore è stato far sfidare due dei migliori giovani, entrambi bravi e da #SanremoGiovani… Contento per #leogassmann molto intenso e profondo.. Dispiaciuto per #Thomas.. Meritava!”. Non solo critiche per la vittoria di Leo Gassman: “wow! Sono proprio contenta, al di là del cognome, #LeoGassmann è bravo. Cantautore con una voce piacevole e un bel viso, che non guasta. Appare umile, voglioso di apprendere, per nulla arrogante. #sanremogiovani #sanremo2020″ scrive un altro utente, mentre non mancano alcune critiche anche alla giuria di qualità: “mentre sulla giuria magari sarebbe più bello avere qualche donna in più, riguardo alle canzoni preferisco quella di leo gassman anche se troppo melodica mentre thomas troppo moderna, cerco di immaginarmela alla radio e preferirei alla seconda, sul cognome si in effetti sembra siano rimasti solo i parenti”.

