Leo Gassmann e la fidanzata Enula stanno insieme o si sono lasciati?/ Silenzio social

Enula e Leo Gassmann stanno ancora insieme o si sono lasciati? Non è semplice trovare una risposta a questa domanda, visto che la relazione tra i due cantanti è stata caratterizzati da alti e bassi. Sui social nessun indizio riguardo la loro vita sentimentale, per cui restano le voci. Come quelle riportate nei mesi scorsi da Vicolo delle News, secondo cui ci sarebbe stata una cena a Roma a cui Leo Gassmann avrebbe preso parte da solo senza la fidanzata. Nei giorni successivi è emerso che Enula era impegnata in una serata, motivo per il quale l’assenza poteva essere giustificata. Altri invece hanno notato che ormai non si seguono più sui social, in particolare su Instagram, circostanza ancora attuale.

Indizi a cui si aggiungono anche alcune dichiarazioni della cantante di Amici, che proprio nella scuola di Maria De Filippi aveva parlato di una relazione un po’ complicata fuori dal programma che però non le aveva impedito di avvicinarsi ad Alessandro Cavallo prima di tornare di nuovo tra le braccia di Leo Gassmann. “E dopo un po’ di esperienza, ho scelto le statue!“, aveva scritto nei mesi scorsi pubblicato una foto di lei abbracciata ad una statua seduta su una panchina.

Ma Enula è stata suo malgrado al centro di un caso. Proprio nei mesi in cui la pandemia Covid arrivava in Italia il figlio di Alessandro Gassmann era felicemente legato ad una ragazza. Nelle settimane del lockdown decise di trascorrere con la fidanzata quei momenti così difficili, così insieme ai genitori si trasferirono in una casa di campagna. La sua presenza è stata quindi indispensabile in un momento delicato. I giornali che li fotografarono insieme riferirono che quella ragazza si chiama Anna.

In realtà, quando poi ad Amici è apparsa Enula si è capito che era proprio lei la fidanzata di Leo Gassmann, non era quindi un’altra ragazza. All’epoca sconosciuta al pubblico, con la partecipazione al talent di Maria de Filippi non si è solo rivelata una cantante di talento, ma anche legata sentimentalmente al figlio di Alessandro Gassmann. Un intrigo che è stato quindi risolto solo a distanza di mesi. Poi però la loro relazione non avrebbe retto.

