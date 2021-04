Leo Gassman, flirt con Enula Bareggi di Amici 2021?/ Gli indizi social rivelano che..

Il figlio di Alessandro Gassman è ormai noto al grande pubblico e non solo per la sua partecipazione a X Factor ma anche per quella a Sanremo. Il gossip in queste settimane, però, lo ha tirato in mezzo perché, secondo i bene informati, Leo Gassman sarebbe stato beccato con Enula Bareggi in un parco a Roma in atteggiamenti inequivocabili. Tutto questo, però, accadeva ben prima della partecipazione della bella rossa ad Amici 2021 e, quindi, prima che lei incontrasse Alessandro, il ballerino con il quale ha poi scambiato qualche bacio. Per molti Enula Bareggi era proprio la fidanzata del figlio del noto attore ma quello che è successo nella scuola di Amici 2021 ha poi cancellato via tutto o, almeno, aveva, fino a quando la cantante non è stata eliminata.

Enula Bareggi/ Da Amici 2021 a Verissimo: "Un anno di successi"

Enula e Leo Gassman di nuovo insieme? Gli indizi social…

La cantante di Amici 2021 è stata eliminata dal programma durante la puntata andata in onda nel 10 Aprile e una serie di storie su Instagram hanno lanciato una serie di indizi che i fan hanno messo insieme insinuando il fatto che i due siano poi tornati insieme. I fan hanno notato sul suo comodino una foto con quello che sembra essere Leo Gassman e, inoltre, Enula Bareggi, è apparsa sui social con quello che sembra essere il cane del cantante e questi indizi hanno lasciato intendere che ci potrebbe essere un ritorno con lui, ritorno di fiamma ipotetico e non confermato da nessuno dei due, almeno per il momento, ma cosa ne sarà quindi di Alessandro quando lascerà la scuola di Amici 2021?

LEGGI ANCHE:

Angelo Trementozzi, ex marito di Alessandra Celentano/ Perchè si sono lasciati?Silvio Testi, marito Lorella Cuccarini/ "Una crisi grave per via di un lutto che.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA