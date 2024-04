Leo Gassman, il nuovo singolo é “Take That”/ E con la fidanzata Maia Reficco…

Leo Gassman é atteso sul palco di Evviva!

Leo Gassman é tra gli ospiti a grande richiesta attesi a “Evviva!”, il programma condotto da Gianni Morandi per celebrare la Rai nella sua storia. La Serata evento presentata dal cantautore storico della musica made in Italy, in onda sulle reti TV e streaming é volta alla celebrazione dei primi 70 anni della televisione di Stato, Rai, e tra gli artisti ospiti vede in particolare Leo Gassman registrare un atteso ritorno sulle scene.

Questo, mentre impazza il gossip d’amore sulla attuale fidanzata Maia Reficco e il nuovo singolo dal titolo “Take That“.

Leo Gassman diviso tra il nuovo amore e il singolo

Ebbene sí, dopo la rottura con l’ex Amici Enula Leo Gassman registra il nuovo fidanzamento con la sensuale Maia Reficco. Un’attrice argentina con cittadinanza statunitense, conosciuta per aver interpretato il ruolo di Kally Ponce nella serie adolescenziale di Nickelodeon, Kally’s Mashup, e per aver impersonato Noa Olivar nella serie Pretty Little Liars: Original Sin. Ma non é tutto. L’ospite speciale atteso a Evviva!con Gianni Morandi, Leo Gassman, torna alla musica con il nuovo pezzo titolato Take That!, ispirato ai miti della musica nella lingua più internazionale, quella inglese.

Un brano che strizza l’occhio alle sonorità tipiche degli anni ’80, portatore di ottimismo e che muove al divertimento.

Il singolo di Leo Gassman é scritto dallo stesso cantante a quattro mani con Marco Rissa dei TheGiornalisti e prodotto dai Room9; racconta il sentimento d’amore altalenante che catapulta i protagonisti oltre la stratosfera e li fa sentire come fossero parte di iconiche band planetarie. Come i Take That, prossimi tuttavia a sciogliersi dopo un grande tour mondiale.

Nel frattempo, intanto, il giovane Leo Gassman manda i fan attivi via social in tilt alla notizia della sua attesa ospitata televisiva a Evviva, evento targato Rai.

