Leo Gassman: “Se sono fidanzato? Sono molto riservato…”/ “In ‘Take That’ parlo di una coppia”

La bellezza della musica e del talento sono entrate con piacevole prepotenza nel salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona grazie alla presenza di Leo Gassman. Il cantante si è prima cimentato nel suo ultimo brano, “Take That”, per poi concedersi alle domande della conduttrice che è partita dalla tenera scena al Concertone del 1 maggio con l’artista affiancato da sua madre. “E’ stata la prima volta con lei in tv, l’avevo portata al mio concerto a Roma; lei poi si presta tanto e questo è il suo pezzo preferito. Mi piaceva l’idea di coinvolgerla al Circo Massimo che è il palco più importante…”.

Caterina Balivo ha poi preso spunto da alcune frasi presenti nell’ultimo brano di Leo Gassman per indagare anche sulla vita sentimentale del giovane artista. “Questa canzone ironicamente riflette sul fatto che la parola per sempre viene utilizzata troppo spesso mentre invece ha un significato profondo. Per me è una parola forte, la mia famiglia ad esempio è per sempre, in amore però è difficile… Non sto mettendo le mani avanti per qualche fidanzata, in questa canzone cerco di raccontare di questa coppia che magari un giorno si lascerà ma nel frattempo sono la più bella band del mondo…”. Leo Gassman ha poi glissato sul suo attuale stato sentimentale: “Sono molto riservato, preferisco lasciare il dubbio”.

Leo Gassman a La Volta Buona: “Mara Maionchi è stata importante per me…”

Proseguendo nell’intervista a La Volta Buona, Leo Gassman ha anche raccontato della sua esperienza lavorativa in collaborazione con il padre Alessandro Gassman. Il giovane ha infatti inciso la sigla della fiction: “Il Professore”. “Com’è stato lavorare con mio padre? E’ stato bello nel senso che comunque c’è un aneddoto dietro questa canzone, il primo regista della serie Alessandro D’alatri che purtroppo non c’è più, una persona straordinaria, mi aveva contattato inizialmente per inserire un brano. Dopo però anche il regista successivo mi ha contattato e abbiamo messo questa canzone, che inizialmente sarebbe potuta essere proprio ‘Take That’.

Parlando della sua esperienza ad X Factor agli albori della sua carriera, Leo Gassman si è espresso a proposito dei pregiudizi in quanto “figlio d’arte”, ha raccontato: “E’ stata una grande opportunità, Mara Maionchi è stata importante per me perché ha creduto in me fin dall’inizio, lei era convinta che prima o poi avrei dimostrato ciò che ero. Io sono sempre stato molto fortunato grazie a dei genitori che mi hanno amato tantissimo…”.











