Leo Gassman, “Vai bene così”/ È la sua ultima occasione per avere successo come cantante? (ItaliaSì)

Va bene così è il brano con cui Leo Gassmann inizia il suo percorso tra le Nuove Proposte di “Sanremo Giovani 2019“, le semifinali che daranno poi accesso alla 66esima edizione di Sanremo 2020. Ma chi è il cantautore figlio d’arte? Nato a Roma nel 1998 ha coltivato la passione per la musica fin da tenera età. Aveva infatti solo 9 anni quando la madre lo accompagnò alle selezioni per il Conservatorio di Santa Cecilia a Roma. Il suo successo artistico è legato alla partecipazione ad X Factor, edizione 2018. Capelli ricci e la sua inseparabile chitarra, Leo si è presentato alle selezioni conquistando il favore dei giudici con il suo brano inedito “Freedom“. Figlio dell’amatissimo Alessandro e nipote dell’indimenticabile Vittorio Gassmann, Leo ha dichiarato di voler cercare una sua strada. Crearsi qualcosa di suo, dimostrando a se stesso in primis di poterlo fare: è questo il sogno nel cassetto del giovane cantautore. Per realizzarlo ha scelto la vetrina della kermesse più ambita della canzone italiana. Anche se nel corso degli anni l’artista ha saputo costruirsi una discreta fanbase infatti, il suo sogno rimane quello di riuscire ad avere un posto sul podio più ambito. E per cercare di conquistarlo si presenterà davanti ai giurati con il suo brano “Vai bene così“, nelle preselezioni che si svolgeranno fino al prossimo 7 dicembre.

Leo Gassman: sarà tra i cinque per l’Ariston?

Le preselezioni decreteranno i cinque artisti che avranno poi accesso alla categoria “Nuove Proposte“, insieme alla vincitrice della scorsa edizione Tecla Insolia ed ai due vincitori dell’Area Sanremo. La prima fase della selezione è avvenuta lo scorso sabato 16 novembre a ItaliaSì! non prevedeva alcuna votazione. La trasmissione condotta da Marco Liorni in onda alle ore 16,40 su Rai Uno, è stata un primo appuntamento per conoscere dieci dei venti artisti ed i testi che hanno superato le audizioni dal vivo. Qui è possibile vedere l’esibizione di Leo Gassmann nella puntata del 16 novembre di ItaliaSì! La gara entrerà invece nel vivo sabato prossimo, quando una giuria demoscopica e la Commissione del Festival esprimeranno il loro giudizio sui brani e sui cantanti. Da questa selezione usciranno cinque artisti che saranno poi chiamati ad esibirsi sul palcoscenico dell’Ariston. Leo Gassmann con il suo brano Vai bene così ha tutte le carte in regola per superare la prova. A testimoniarlo anche i tantissimi apprezzamenti delle migliaia di fans, che hanno dimostrato tutto il loro affetto al giovane artista sui canali social. Seguitissimo su Instagram Leo sulla sua pagina ufficiale ha riservato ai suoi ammiratori emozioni, sensazioni e gioie di questa nuova avventura che, comunque vada, sarà sempre un grandissimo successo. “Vi voglio bene“, scrive ai suoi ammiratori, che di certo non vuole perdere…

Leo Gassmann contro il bullismo…





© RIPRODUZIONE RISERVATA