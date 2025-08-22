Leo Gassmann, la storia d’amore con Arianna Di Claudio, attrice e cantante emergente, fa impazzire i fan e scatena il gossip dell’estate.

Leo Gassman ha una nuova fidanzata? Ormai sembra proprio ufficiale. Il figlio dell’attore Alessandro si è innamorato di una figlia d’arte proprio come lui. Diventato famoso dopo X Factor e Sanremo nel 2020. Gabriele Parpiglia ha rivelato poco fa il nome della presunta compagna tanto che nelle sue storie Instagram ha pubblicato una foto dei due abbracciati insieme con queste parole: “Nuovo amore per Leo Gassmann. Lei è l’attrice e cantante Arianna di Claudio“.

La ragazza è la protagonista di Champagne, nuova fiction Rai, che tratta della biografia di Peppino Di Capri, e il suo esordio è stato pieno di successo. Arianna di Claudio è la figlia di Silvia Sartorio, attrice famosissima in Italia. Insomma, potremmo dire che questa è l’estate per eccellenza per gli amori vip come Irama: si vocifera che il cantante stia avendo un flirt con l’ex volto di Amici, Mew.

