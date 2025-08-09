Leo Gassmann, ospite questa sera a "Evviva!": il 26enne figlio di Alessandro sta cominciando a seguire le orme di famiglia nel mondo del cinema e...

LEO GASSMANN E’ FIDANZATO? LA STORIA CON MAIA REFICCO E…

Leo Gassmann, chi è il cantautore e attore capitolino che questa sera farà parte del ricco cast di ospiti di “Evviva!” su Rai 1? A partire dalle ore 21.25, sulla rete ammiraglia del servizio pubblico, verrà infatti riproposto lo show condotto da Gianni Morandi in onore dei primi, storici 70 anni del servizio pubblico nel nostro Paese: e nella scaletta di questo format itinerante, geograficamente lungo lo Stivale ma anche nel tempo percorrendo i decenni in cui il piccolo schermo ha accompagnato e plasmato la società italiana del Dopoguerra, ci sarà spazio pure per il 26enne figlio (e nipote) d’arte, vincitore nel 2020 del Festival di Sanremo tra le nuove proposte ma oramai lanciatissimo anche nella sua carriera al cinema. Raccontiamo qualcosa su di lui, per poi ricollegarci ad alcune recenti dichiarazioni in cui il tema della memoria si intreccia per Leo Gassmann all’impegno civile.

Gianni Morandi, chi è/ "Se non avessi fatto il cantante? Avrei giocato nel mio Bologna: forse era..."

Classe 1998 e unico figlio di papà Alessandro e Sabrina Knaflitz, Leo Gassmann ha avuto come suo primo amore la musica, tanto che inizialmente sembrava non dovesse ripercorrere le orme del padre e di nonno Vittorio: dopo la chitarra e il conservatorio, si era dedicato al canto e da lì alle prime ‘puntatine’ in televisione il passo è stato breve. Nel 2018, appena ventenne, aveva partecipato alla dodicesima edizione di “X Factor” issandosi fino alle semifinali: intanto cominciava a pubblicare i primi singoli che hanno portato al disco d’esordio “Strike” nel 2020 e al già citato successo sul palcoscenico del Teatro Ariston, dov’è tornato poi nel 2023 con minor fortuna.

Sergio Friscia, chi è?/ Da Striscia la Notizia a Ciao Darwin, vita privata nel mistero: "Il mio segreto..."

GASSMANN, “A CAUSA DELLE LEGGI RAZZIALI LA MIA BISNONNA DOVETTE…”

Come attore, invece, il 2024 è stato il vero anno di grazia per Leo Gassmann, e chissà che non dia il ‘la’ per una parallela carriera di successo: dopo aver interpretato Franco Califano nel biopic di Alessandro Angelini, ha recitato nella serie tv “Nudes” di Rai Fiction mentre Forbes Italia lo inseriva tra gli Under 30 nostrani che avranno maggior impatto sulle scene negli anni a venire nel mondo dell’entertainment. Della sua vita privata, invece, si sa tutto e allo stesso tempo poco dato che il figlio di Alessandro Gassmann pare essere molto riservato: dopo una precedente storia finita male, l’anno scorso era uscita la notizia della sua relazione con Maia Reficco, attrice argentina con cittadinanza statunitense, attrice e cantante di fama internazionale e nota soprattutto al pubblico più giovane.

Anna Dan, chi è la moglie di Gianni Morandi/ Il retroscena sul primo incontro: "Fu incredibile perché..."

Invece, nell’ultimo periodo, come accennato sopra, Leo Gassmann è tornato sulla questione legata al cognome, dal momento che la famiglia ha origini ebraiche, dopo che il padre ha scelto di reintrodurre la doppia ‘n’ finale. Il motivo? “La mamma di Vittorio, cioè la mia bisnonna, decise di togliere una delle due enne a causa delle leggi razziali” aveva rivelato il ragazzo parlando di una delle pagine più nere della storia d’Italia sotto il fascismo. “Mio padre Alessandro ha voluto reintrodurla perché va molto fiero delle sue origini ebraiche” aveva aggiunto l’attore con orgoglio e che qualche giorno fa aveva mostrato grande sensibilità pure verso la strage di civili in Palestina. “Mi piange il cuore per Gaza, per le persone innocenti che stanno perdendo tutto senza avere nessuna colpa” il suo post sui social su fondo nero e in cui ricorda l’assurdità di quello che sta prendendo i contorni di uno eccidio indiscriminato. “Possibile che non si riesca a imparare niente dalla storia (…) Siamo nati nella parte fortunata del mondo e forse l’unica cosa che possiamo fare da qui è praticare la gentilezza. Parlare, confrontarsi e smettere di litigare per ogni cosa”.