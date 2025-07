Dalla storia finita male con Enula al nuovo amore con Maia Reficco? Leo Gassmann sarebbe felicemente fidanzato e...

Single o fidanzato? Tutto sulla vita privata e sentimentale di Leo Gassmann

I riflettori del gossip non smettono di seguire il figlio d’arte Leo Gassmann. I fan si chiedono da tempo se nella sua vita ci sia una persona speciale, specialmente dopo la rottura con l’ex fidanzata Enula. Oggi il cantante e attore farebbe coppia fissa con Maia Reficco, con la quale è stato pizzicato diverse volte. I due non hanno mai confermato direttamente i rumor che li riguardano, ma pare siano stati visti in atteggiamenti piuttosto eloquenti.

La fidanzata di Leo Gassman è una collega del mondo del cinema, ventitré anni, molto apprezzata per i suoi ruoli in Kally’s Mashup e Pretty Little Liars Summer School. Con Leo Gassmann condivide certamente la passione per la musica, ma più in generale la coppia sembra unita da valori molto simile ed una visione della vita che coincide.

Come dicevamo, prima di innamorarsi di Maia Reficco, Leo Gassmann è stato fidanzato con l’ex concorrente di Amici, Enula, con la quale è terminata per motivi mai del tutto chiariti. In una intervista rilasciata qualche tempo fa a Verissimo, parlando di amore e sentimenti, l’attore aveva però chiarito di avere un modello ben preciso da seguire: i suoi genitori.

“Mio padre e mia madre sono fantastici, loro hanno trovato uno splendido equilibrio e si completano a vicenda. Tra di loro c’è un grande amore e poi si rispettano tantissimo. Io sogno un amore come il loro perché quando li vedo insieme sono felici”, le parole del giovane artista nel salotto di Silvia Toffanin, desideroso di vivere una storia com la loro. Chissà che Maia Reficco non sia la persona giusta per farlo…

