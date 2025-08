Leo Gassmann è fidanzato? L'attore e cantante, figlio d'arte, ha una compagna? Tutto tace sulla vita privata: ecco cosa sappiamo

Leo Gassmann, giovanissimo, ha già una carriera importante alle spalle con successi dal punto di vista musicale e cinematografico. Di recente ha infatti interpretato Franco Califano nel film dedicato alla sua straordinaria carriera, ma nel frattempo continua anche il suo percorso nel mondo della musica. Insomma, una carriera che prosegue nel migliore dei modi per il giovane figlio d’arte. Per quanto riguarda la vita privata, invece, come vanno le cose? E soprattutto, Leo Gassmann è fidanzato? Non è semplice rispondere a questa domanda vista la proverbiale riservatezza del giovane attore e cantante, concentratissimo sulla sua carriera e dopo incline al gossip. Poche volte, infatti, Leo si è lasciato andare a confessioni per quanto riguarda il suo privato.

A Verissimo, qualche tempo fa, Leo Gassmann aveva rivelato di sognare un amore come quello dei suoi genitori: “Mio padre e mia madre sono fantastici, loro hanno trovato uno splendido equilibrio e si completano a vicenda. Tra di loro c’è un grande amore e poi si rispettano tantissimo. Io sogno un amore come il loro perché quando li vedo insieme sono felici”. Una splendida dichiarazione per i suoi genitori, l’esempio da seguire per Leo Gassmann. Ma, tornando all’amore, cosa sappiamo della sua vita privata? Leo Gassmann è fidanzato?

Leo Gassmann è fidanzato? Le voci sulla storia con Maia Reficco

L’anno scorso Leo Gassmann è stato accostato a Maia Reficco, attrice e cantante argentina ma con cittadinanza statunitense. Giovanissima – ha 25 anni – Maia ha già una carriera importante alle spalle: ha recitato, ad esempio, in serie molto seguite come Pretty Little Liars – Original Sin. Non è chiaro il perché Leo sia stato accostato a Maia: sembrerebbe che i due siano stati visti insieme più di una volta ma, a dire il vero, non sono arrivate conferme. Dunque oggi non sappiamo con certezza se Leo Gassmann sia fidanzato o meno.