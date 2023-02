Leo Gassmann è fidanzato?/ Nessuna traccia di Enula. E sui suoi social…

Leo Gassmann, è già finita con Enula? Nessuna traccia di lei sui suoi social: il cantante parrebbe di nuovo single

Leo Gassmann è uno degli ospiti di Silvia Toffanin quest’oggi, sabato 25 febbraio, a Verissimo. Il giovane cantante, figlio del noto attore Alessandro Gassmann, ha attirato le attenzioni del pubblico e degli addetti ai lavori nel corso di questi ultimi anni, grazie alla sua crescita nel campo artistico e musicale. Ciò che però incuriosisce più di ogni altra cosa i fan è la questione sentimentale: Leo Gassmann è fidanzato? Il quesito si ripete puntuale quando si parla del giovane artista, specialmente dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023, dove ha fatto un figurone con il brano Terzo Cuore.

Per quanto concerne il discorso amoroso, sappiamo che il ragazzo ha avuto una storia con Enula Bareggi, ma oggi non è chiaro se tra i due sia finita a o meno. La prima volta in cui Leo ed Enula sono stati pizzicati insieme, era il 2020. Il settimanale Vero pizzicò i due giovani scambiarsi baci appassionati in un parco della capitale. L’identità della ragazza è stata resa nota quando ha partecipato al talent di Maria De Filippi, Amici. Una storia nata alla larga dal gossip e che poi ha vissuto un periodo difficile, specialmente quando si è avvicinata al compagno Alessandro Cavallo, proprio mentre era fidanzata con Leo Gassmann.

Leo Gassmann, quella voglia di privacy che prevale su tutto il resto

Tra i due pare sia scappato anche un bacio, ma non è chiaro se quell’episodio abbia determinato la fine della loro storia d’amore. I diretti interessati non hanno mai confermato la rottura, ma sbriciando sui social sembrerebbe che Leo ed Enula siano ormai molto lontani. Entrambi hanno preferito non commentare pubblicamente la vicenda, ma ciò che fa riflettere è soprattutto la tipologia di post pubblicati da Leo Gassmann, che a tutto fanno pensare tranne che ci sia una persona nella sua vita. La relazione con Enula pare giunta al capolinea e nessun’altra ragazza sembra aver conquistato il suo cuore, almeno fino ad oggi. Questo, forse, può far sorridere tutte quelle fan che un giorno sperano di poterlo conoscere e conquistare.

